Mức án nào cho kẻ cướp hơn 500 triệu đồng tại Agribank?

Sau 36 giờ đồng hồ Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt được nghi phạm Nguyễn Thành Nam (34 tuổi, trú tại xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) – kẻ gây ra vụ cướp ngân hàng ở Phú Thọ. Cụ thể hơn, nghi phạm đã cướp hơn 500 triệu đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ở Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.



Nghi phạm Nguyễn Thành Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu của Nam, do lao vào lô đề cờ bạc nên hắn dính vào nợ nần. Để có tiền trả nợ nên Nam đã nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng. Thực hiện ý định trên, Nam đã lên kế hoạch một cách rất tỷ mỷ như: mượn xe máy của người quen ở tỉnh xa, chuẩn bị găng tay, mũ bảo hiểm, súng nhựa, áo mưa và tính toán tuyến đường bỏ chạy. Đặc biệt đối tượng đã làm mờ biển số xe để tránh bị phát hiện.

Nghi phạm Nguyễn Thành Nam tại cơ quan điều tra.

Đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thành Nam khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà riêng, trên địa bàn huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ). Thời điểm bắt giữ Nam, lực lượng công an thu giữ hơn 400 triệu đồng trong tổng số tiền bị cướp. Đối tượng đã tiêu mất hơn 80 triệu đồng vào mục đích cá nhân.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của đối tượng đã sử dụng súng và dao đe dọa chiếm đoạt tiền của Ngân hàng không những đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của tổ chức được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất an ninh trật tự trị an trên địa bàn, gây hoang mang lo sợ trong dư luận xã hội nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh bằng pháp luật hình sự.

“Xét hành vi của đối tượng đã chiếm đoạt được hơn 500 triệu đồng đã cấu thành tội Cướp tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, Khoản 4 Điều 168 BLHS với khung hình phạt cao nhất đến tù Chung thân”, Luật sư Thơm cho biết.

Luật sư Thơm cho rằng, đối tượng là người đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực hành vi, chỉ vì muốn có tiền bạc đã lên kế hoạch chuẩn bị hung khí, khẩu trang che mặt, lợi dụng sơ hở trong công tác đảm bảo an ninh tại Chi nhánh Ngân hàng đe dọa sử dụng vũ lực các nhân viên giao dịch chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu. Hành vi phạm tội của đối tượng là rất táo tợn, liều lĩnh công khai, coi thường pháp luật nên đã một mình xông vào Chi nhánh Ngân hàng cướp tài sản.

“Qua vụ án này, cần xem xét lại công tác đảm bảo an ninh và an toàn tại Chi nhánh Ngân hàng. Cần thiết phải có những biện giám sát và pháp phòng ngừa những sự việc tương tự để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản đối với người dân đến giao dịch, cũng cho các nhân viên ngân hàng. Các biện pháp đảm bảo an toàn như tăng cường nghiệp vụ nhân viên an ninh, kết nối hệ thống báo động với Cơ quan Công an tại địa bàn”, Luật sư Thơm cho biết.