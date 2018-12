Mua dâm “chênh lệch” tuổi và tiền, gã thanh niên đâm chết người

mua dâm “chênh lệch” tuổi và tiền. Đối tượng Đức bị khống chế, bắt giữ ngay sau khi gây án. Chiều nay 28/12, đại tá Trần Việt Hải, trưởng Công an huyện Hóc Môn, TP HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Đức (SN 1988, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi “Giết người”. Đây là nghi can đâm chết người vì mâu thuẫn“chênh lệch” tuổi và tiền.

Theo điều tra bước đầu, trước đó khoảng 1 tuần, Đức tìm đến người phụ nữ hơn mình cả chục tuổi là chị T.T.T.T (SN 1978, ngụ TP HCM) để gạ mua dâm với giá 200.000 đồng.

Thỏa thuận xong giá cả, Đức dẫn người phụ nữ này vào một khách sạn trên địa bàn huyện Hóc Môn để “mây mưa”. Xong xuôi, Đức trả 200.000 đồng nhưng chị T. yêu cầu đưa thêm 100.000 đồng nếu không sẽ gọi giang hồ đến đánh. Bị đe dọa, Đức đồng ý đưa thêm cho T. 100.000 đồng rồi ra về.

Do vẫn còn uất ức chuyện mua dâm bị đe dọa nên đêm 27/12, Đức thủ sẵn dao trong người tìm đến phòng trọ của chị T. để trả thù. Lợi dụng thời điểm dãy nhà trọ trên đường Dương Công Khi, huyện Hóc Môn cúp điện, Đức cầm dao xông vào nhà đâm chết nạn nhân rồi bỏ chạy.