Hà Nội trong buổi sáng đầu tiên của đợt rét kỷ lục 10 năm

Đường phố Hà Nội ướt nhẹp vì có mưa nhỏ kèm theo không khí lạnh tràn về, sáng 28/12. Từ ngưỡng trên 20 độ C hôm qua, sáng nay chỉ còn 16-17 độ C. Hình ảnh người dân lao động nghèo, vất vả trên các góc phố lại hiện lên mỗi khi thời tiết xấu. Trong ảnh một cụ già co ro trong chiếc áo mưa mỏng đi bộ trên đường Trần Phú (quận Hà Đông). Theo đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mức độ rét đậm, rét hại diễn ra mạnh nhất vào ngày 29-30/12. Bắc Bộ xuất hiện một rãnh gió Tây di chuyển sang kết hợp với không khí lạnh ở tầng thấp gây ra mưa diện rộng, có nơi mưa vừa đến to. Việc đồng thời vừa mưa vừa rét sẽ khiến nhiệt độ ở khu vực này giảm rất sâu trong 2 ngày này. Đây được dự báo là đợt rét kỷ lục 10 năm, khả năng có mưa tuyết. Dự báo, ngày 29-30/12, các tỉnh Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở vùng đồng bằng 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C. Hà Nộicũng có mưa và rét hại dưới 10 độ C (đêm 29 ngày 30/12). Nhiều người trú mưa và né gió dưới gầm cầu thang lên cầu vượt bộ hànhCơ quan khí tượng cho biết, từ sau buổi trưa về chiều, trời sẽ càng rét hơn, xuống mức 12-13 độ C. Bà Trần Thị Huyền và ông Tống Văn Dinh là những người làm nghề đồng nát. Hai ông bà tận dụng những mảnh gỗ thừa và bìa carton để đốt lửa ngồi sưởi ấm trên phố Hoàng Cầu. Hai em học sinh ngồi co ro trong khi chờ xe buýt trên đường Cầu Giấy.Một nam công nhân tỏ ra mặc chưa đủ ấm trước giờ bắt tay vào công việc tại một công trình gần đó. Nhiều cành đào đón Tết đã sớm xuất hiện trên phố thủ đô. Cơ quan khí tượng cho biết ngày 29 và 30/12 sẽ là đỉnh điểm của đợt rét tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

