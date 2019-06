Bị truy tố dâm ô trẻ em, ông Nguyễn Hữu Linh mời luật sư bào chữa

Theo đó, luật sư Trần Bá Học (Đoàn Luật sư TP.HCM) đã được bị can Nguyễn Hữu Linh mời bào chữa cho mình. Luật sư Học đã làm thủ tục và được TAND quận 4 cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Linh theo đúng quy định.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM - cho biết VKSND quận 4 đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi, theo khoản 1 điều 146 Bộ luật hình sự.

Nguyễn Hữu Linh nguyên là Phó Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng.

Trước đó như Kiến Thức đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 1/4, bảo vệ chung cư quan sát camera an ninh và phát hiện hành động lạ của một người đàn ông với một bé gái tại thang máy sảnh G1. Cùng lúc, gia đình cháu bé gọi điện báo kỹ thuật chung cư xem lại camera để truy tìm người đàn ông này.

Khi bị bắt, để tránh việc mất danh dự, Nguyễn Hữu Linh đã khai tên là Nguyễn Văn Hưng, có số CMND là 20003347 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp tháng 10/2007. Không may cho đối tượng này, khi vụ việc được phát giác, danh tính thật của nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng mới bị bại lộ.