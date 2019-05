Ly kỳ phá án vụ trộm gần 9 tỷ ở công ty cân Nhơn Hòa

(Kiến Thức) - Cơ quan công an TP HCM vừa thông tin về băng nhóm trộm cắp chuyên đột nhập các khu công nghiệp để hành nghề, trong đó có vụ trộm 9 tỷ đồng ở công ty cân Nhơn Hòa.

Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ 3 nghi can trong vụ trộm tài sản có giá trị lớn xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất cân Nhơn Hòa.

Các tên “siêu trộm” gồm Lý Thái Huy (22 tuổi), Lâm Nhật Vũ (19 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi) và Nguyễn Tương Tú (19 tuổi, quê tỉnh Gia Lai). Riêng đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Tiên (19 tuổi, quê Quảng Ngãi) đã chết trong một vụ trộm bị phát hiện ở Khu Công nghệ cao, quận 9, TP HCM vào năm 2017.

vụ trộm gần 9 tỷ ở công ty cân Nhơn Hòa.

Một trong 4 tên trộm tại Công ty TNHH SX cân Nhơn Hòa. Đây là băng nhóm gây ra

Vụ trộm 8,6 tỷ ở Công ty cân Nhơn Hòa

Công ty TNHH SX cân Nhơn Hòa, QL13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM, nơi nhóm "siêu trộm" đột nhập lấy 8,6 tỷ đồng. Tháng 9/2017, phòng CSHS, Công an TP HCM cùng Công an quận Thủ Đức thụ lý hồ sơ vụ trộm tài sản có giá trị cực lớn xảy ra tại công ty TNHH Sản xuất cân Nhơn Hòa (trụ sở QL13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức).

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường và camera an ninh công ty ghi nhận, khoảng hơn 2h rạng sáng 20/9/2017, 4 thanh niên đột nhập vào công ty. Sau đó chúng tẩu thoát bằng cách trèo tường rào cùng với 4 túi xách trong đó có số tiền gần 8,6 tỷ đồng. Theo lãnh đạo công ty cân Nhơn Hòa, số tiền nói trên vừa nhận từ ngân hàng chiều hôm trước, được cất trong két sắt phòng kế toàn để trả lương công nhân.

Về quê “hưởng thụ”

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM phối hợp truy bắt các tên trộm từ hình anh camera an ninh tại công ty ghi nhận được. Ròng rã gần 18 tháng điều tra nhưng vẫn chưa có đầu mối về băng trộm khiến lực lượng Công an TP HCM “đứng ngồi không yên”. Tuy nhiên bằng quyết tâm phá cho được vụ trộm gây bất an dư luận, nhất là các doanh nghiệp hoạt động ở TP HCM, lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo caác lực lượng bằng mọi giá phải truy bắt nhóm hung thủ.

Đầu tháng 4/2019, qua công tác nghiệp vụ, Ban chuyên án phát hiện các đối tượng đang sống tại tỉnh Quảng Ngãi, cuộc sống như các “đại gia” dù tuổi còn nhỏ và không có công việc ổn định.

CSHS TP HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ Huy và Vũ. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ Tú khi y lẩn trốn tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai). Tại CQĐT, cả 3 đã thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ trộm tại Công ty cân Nhơn Hòa và 9 vụ trộm tại các doanh nghiệp khác. Trong đó, đối tượng Huy được xác định với vai trò chủ mưu.

Theo các cơ quan chức năng địa phương, sau thời gian biệt tích, các đối tượng này trở về quê nhà và có cuộc sống như các “đại gia”. Chúng mua nhà, đất, xe máy đắt tiền dù bản thân không có việc làm ổn định. Khi bị bắt, Công an thu giữ của Huy 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; của Vũ 1 xe SH 150i…

“Sinh nghề, tử nghiệp”

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, tháng 9/2017, sau khi lấy trộm gần 9 tỷ đồng tại Công ty cân Nhơn Hòa, chúng chia nhau mỗi người gần chục nghìn USD. Sau vụ trộm này, chúng còn thực hiện 9 vụ trộm khác tại acc1 quận, huyện như 12, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Chánh (TP HCM), Biên Hòa (Đồng Nai), Dĩ An (Bình Dương). Điển hình là vụ chúng đột nhập Trung tâm Công nghệ Sinh học (quận 12) phá két sắt lấy 1,2 tỷ đồng; đột nhập Công ty ôtô Isuzu (quận Gò Vấp) lấy 50 triệu và 7 máy vi tính.

Thi thể đối tượng Tiên được phát hiện dưới kênh nước cạnh KCNC quận 9. Rạng sáng ngày 6/12/2017, Tú, Huy và Tiên đột nhập vào một doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9. Tuy nhiên cả bọn bị bảo vệ phát hiện truy đuổi nên tháo chạy và tên Tú, Huy bị bắt giữ.

Đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện xác một thanh niên chết dưới con suối cạnh Khu công nghệ cao. Lực lượng Công an quận 9 đã có mặt trục vớt, khám nghiệm và xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Tiên. Đối tượng Tú được đưa đến nhận diện thì y xác định đó là đồng phạm vụ trộm với mình.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình gây ra vụ trộm và bị truy đuổi, Tiên đã nhảy xuống kênh tẩu thoát nhưng bị đuối nước tử vong.

Trong quá trình thụ lý vụ trộm bất thành nói trên, do chưa đủ cơ sở xử lý hình sự nên cả 2 được trả tự do. Từ thời gian đó, chúng giải tán nhóm, trở về quê sinh sống và dùng toàn bộ số tiền bất chính chia nhau tiêu xài, mua sắm nhiều tài sản, nhà đất ở quê sống ung dung, phè phỡn. Tuy nhiên, cả bọn không thể ngờ cuối cùng vẫn bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.