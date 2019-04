Hành trình phá án vụ thảm sát 3 người tử vong ở Bình Dương

Dùng kẽm cột hết phòng trọ trước khi ra tay



Theo hồ sơ, vào khoảng 7h30 ngày 24/4, chị Trần Minh Phương (SN 1987, ngụ KP Tân Ba, phường Thái Hòa, TX Tân Uyên, Bình Dương) đi làm ca đêm từ Công ty Cura B về đến nhà. Sau đó, chị Phương qua nhà mẹ ruột là bà Đào Thị Thu Cúc (gần nhà chị Phương) để đón con là bé Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi). Tại đây, chị Phương thấy cửa cổng nhà bà Cúc mở, cửa chính phía trước khóa ngoài, cửa nhà bên hông khóa ngoài, cửa nhà bếp chốt trong.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc Khi chị Phương nhìn vào bên trong qua khe cửa thì thấy bé Bảo Trân đang nằm sấp dưới nền nhà, bên cạnh có máu. Thấy vậy, chị Phương hô hoán cầu cứu. Lúc này, một số người hàng xóm của bà Cúc chạy đến. Mọi người lấy xà beng cạy cửa vào thì thấy bé Bảo Trân đã chết. Em Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) nằm chết ở hành lang và bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) nằm chết trong buồng ngủ. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, trên tử thi của bà Đào Thị Thu Cúc có 2 vết chém trên cổ phía trước, từ trái qua phải gây tử vong. Trong khi đó, trên thi thể em Trần Thị Quỳnh Nhi có 2 vết chém sau gáy, 18 vết đâm trên người. Trong đó, có vết đâm thủng tim, phổi dẫn đến tử vong. Đối với tử thi nhỏ tuổi nhất là bé Nguyễn Thị Bảo Trân có 25 vết thương trên người. Trong đó có 11 vết chém ở vùng mặt, cổ và 14 vết đâm trên người gây thủng tim, phổi dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 dao Thái Lan, 1 dao quắm và 15m dây kẽm dùng để khóa các phòng trọ gần nhà bà Cúc.

Chân dung Trần Trọng Luận, nghi can sát hại 3 người

Chân dung kẻ thủ ác



Công an tỉnh Bình Dương cho biết, từ công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra ban đầu tại hiện trường, Ban chuyên án điều tra vụ án nhận định, đây là vụ án giết người do mâu thuẫn cá nhân hoặc tình ái. Từ đó, Ban chuyên án tiến hành rà soát các mối quan hệ của bị hại, các đối tượng quản lý nghiệp vụ về hình sự, ma túy khu vực xung quanh hiện trường. Qua đó, nổi lên 2 đối tượng cư ngụ gần hiện trường có dấu hiệu khả nghi nhất gồm 2 đối tượng trong đó có Trần Trọng Luận (SN 1985).

Trong đó, Luận là đối tượng nghiện ma túy, cờ bạc, trên người có một số dấu hiệu của việc xảy ra xô xát mới. Riêng đối với đối tượng còn lại có sự nghi vấn bất minh về thời gian di chuyển, vắng mặt bất ngờ. Qua các biện pháp đấu tranh nghiệp vụ, đến 3h sáng 25/4, công an đã bắt giữ Trần Trọng Luận.

Làm việc với công an, Luận khai nhận: vào ngày 23/4, sau khi đánh bạc thua tiền, Luận chán nản muốn tự tử nhưng bỗng dưng nhớ lại chuyện trước đó có lần đến nhà bà Cúc uống cà phê thì em Trần Thị Quỳnh Nhi (con gái bà Cúc) có lời nói, thái độ khinh thường Luận. Do đó, Luận nghĩ đến việc sẽ sát hại Nhi cho hả giận.

Nghĩ là làm, Luận chuẩn bị tuốc nơ vít tự chế, mã tấu và dao Thái Lan rồi di chuyển đến nhà bà Cúc lúc 3h sáng 24/4. Tại đây, Luận đột nhập vào nhà qua mái tôn. Khi đã vào được bên trong nhà, Luận thấy bà Cúc thức dậy, liền lao tới dùng mã tấu chém bà Cúc chết tại chỗ. Sau đó, Luận tiếp tục ra tay sát hại cháu Trân khi thấy cháu chạy ra cùng bà ngoại. Chưa dừng lại, Luận đi lên gác vào phòng ngủ của Nhi. Lúc đó, Nhi bỏ chạy ra khỏi phòng thì bị Luận đâm gục trước cửa phòng.

Sau khi gây án, Luận mở cửa ra ngoài và khóa cửa nhà bị hại rồi vứt chìa khóa và hung khí tại bãi đất trống cách nhà bị hại khoảng 150m. Trước đó, để tránh bị phát hiện, ngăn chặn, Luận đã dùng dây kẽm cột cửa 5 phòng trọ cạnh nhà bị hại.

Nói về nghi can Trần Trọng Luận, anh Trần Trung Hiếu (anh trai của Luận) cho biết, Luận con trai út trong gia đình thường xuyên vay tiền thiếu nợ. “Luận là người mê cơ bạc, lô đề. Mặc dù người thân khuyên nhủ nhưng Luận vẫn chứng nào tật nấy để rồi thua cờ bạc, nợ nần”, anh Hiếu nói.

Theo lời anh Hiếu, vào sáng 24/4, trong khi người dân đang xôn xao về vụ thảm sát khiến 3 người hàng xóm tử vong thì Luận vẫn cứ ngủ. Đến trưa cùng ngày, Luận đi lòng vòng trong nhà. Đến gần 17h chiều cùng ngày, công an đến mời Luận lên phường nên anh Hiếu chở Luận đi. Lúc đó, anh Hiếu ở ngoài và chỉ Luận vào trong. Làm việc với công an không lâu thì công an thông báo đã tạm giữ Luận. Đến khoảng 21h tối cùng ngày, công an đến nhà và tiến hành khám xét.

Theo lời người thân của Luận, đến nay dù tuổi đã 34 nhưng vẫn chưa có người yêu, sống khép kín. Luận lúc nào cũng tỏ ra chán nản và chỉ nghĩ đến chuyện cờ bạc. Trong khi đó, những người hàng xóm của Luận cho hay, Luận làm việc cho một công ty, tuy nhiên gần đây nghỉ làm, chiếc xe đang đi lại cũng đã bán. Tại địa phương, Luận thuộc diện đối tượng cá biệt, từng bị công an phường mời lên làm việc liên quan đến hành vi trộm cắp.