Lợi dụng chức vụ, nữ Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình bị bắt

Ngày 22/2, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Trần Kim Thúy (53 tuổi, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ .



Các quyết định, lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Bệnh viện Da liễu Thái Bình

Tối ngày 21/2, lực lượng chức năng đã thực hiện khám xét nơi ở của Trần Kim Thúy tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Bà Trần Kim Thúy bị điều tra, khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến sai phạm trong thời gian bà đang giữ chức Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình.

Quá trình làm việc, bà Thúy đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để đưa số lượng lớn thuốc điều trị, biệt dược từ bên ngoài vào tư vấn, kê đơn, bán cho các bệnh nhân đến thăm khám, điều trị tại bệnh viện do mình quản lý, điều hành.

Số tiền thu được từ việc mua bán thuốc này, bà Thúy chỉ đạo để ngoài sổ sách kế toán của bệnh viện để thu lợi bất chính.

Vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra mở rộng và làm rõ.

