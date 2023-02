CSGT Hải Dương sai phạm... và những ” con sâu làm rầu nồi canh“

Bắt 6 cựu cán bộ Đội CSGT,TT Công an TP Chí Linh: Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 nguyên cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Chí Linh, gồm: Bùi Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuấn, Mạc Quốc Phương, Nguyễn Thành Trung, Trương Mạnh Đăng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. (Ảnh: Môi trường và Đô thị) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng, của pháp luật và của ngành Công an với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Tuy nhiên, do đang trong giai đoạn điều tra nên hành vi của các bị can chưa được thông tin cụ thể. Sai phạm được cho xảy ra trong quá trình kiểm tra, do nồng độ cồn các lái xe ngày 4/2 tại TP Chí Linh. (Ảnh minh họa) 14 CSGT ở Hoà Bình bị kỷ luật: Ngày 19/11/2022, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh Hoà Bình đã quyết định khiển trách, cảnh cáo 14 người thuộc phòng CSGT Công an tỉnh do vi phạm trong công tác. Theo đó, chi bộ VII thuộc Đảng ủy cơ sở phòng CSGT, nhiệm kỳ 2020-2022 đã vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, giám sát để nhiều đảng viên vi phạm khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Đánh giá những vi phạm này "đã gây hậu quả nghiêm trọng", UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với chi bộ VII, kỷ luật 14 cán bộ như trên. 3 CSGT Long An bị kỷ luật do đánh người vi phạm: Ngày 1/11/2022, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An đã xử lý kỷ luật 3 CSGT liên quan đến việc đuổi theo người vi phạm giao thông rồi dùng dùi cui đánh. Theo đó, người trực tiếp dùng dùi cui đánh người là Thượng úy M., thuộc Đội CSGT - Trật tự huyện Tân Trụ sẽ bị kỷ luật giáng 1 cấp xuống Trung úy. Hai CSGT khác tham gia cùng kíp trực với Thượng úy M. (trong đó có một người chở Thượng úy M. đuổi theo người vi phạm) bị kỷ luật "Khiển trách". Cả 3 CSGT này sẽ được điều chuyển ra khỏi lực lượng CSGT. Chiều 31/10/2022, trên mạng xã hội đăng clip 2 CSGT đi xe mô tô chuyên dụng truy đuổi một người chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm trên đường tỉnh 833, đoạn đi qua khu vực Ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ. Khi xe CSGT đuổi kịp thì nam thanh niên không dừng lại mà quay xe tiếp tục bỏ chạy. Lúc này, một CSGT nhảy xuống xe đuổi theo và dùng dùi cui đánh nhiều cái cho đến khi người này lạc tay lái xuống ruộng ven đường. Tước danh hiệu CAND 3 CSGT ở Sóc Trăng đánh người vi phạm: Ngày 30/9/2022, Ban giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã họp và quyết định: Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ, gồm: đại úy Châu Minh Trung; trung úy Nguyễn Quang Thái và thượng úy Đoàn Tấn Phong; kỷ luật bằng hình thức cách chức phó đội trưởng xuống làm cán bộ đối với đại úy Hứa Trường An; kỷ luật cảnh cáo đại úy Trần Minh Đời. Khoảng 15h ngày 25/9/2022, tại Quốc lộ Nam Sông Hậu (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), Tổ tuần tra Đội CSGT,TT Công an thị xã Vĩnh Châu phát hiện một thiếu niên chạy xe máy chở theo một người khác đi ngược chiều, nghi chưa đủ tuổi điều khiển xe. Khi tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe, người cầm lái không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao. Sau đó, 3 cán bộ Thái, Trung, Phong đã có hành vi bạo lực với 2 thiếu niên, gây bức xúc dư luận. 2 CSGT thuộc Phòng CSGT Công an Hậu Giang bị kỷ luật, điều chuyển: Tháng 7/2022, Công an tỉnh Hậu Giang đã có quyết định xử lý kỷ luật về Đảng và chính quyền đối với Đại úy Lê Vũ Đức bằng hình thức “Khiển trách”; kỷ luật về chính quyền đối với Đại úy Phan Thành Đỉnh bằng hình thức “Hạ bậc thi đua trong năm”. Đồng thời, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hậu Giang đề nghị Giám đốc Công an tỉnh điều chuyển công tác khác đối với Đại úy Lê Vũ Đức và Đại úy Phan Thành Đỉnh. Ngày 25/6, khi phát hiện xe ô tô BKS 36A-276.27 do Vi Việt Hùng (SN 1983, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển vi phạm tốc độ, không có giấy phép lái xe, Tổ tuần tra Đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện. Khi điều khiển phương tiện về chỗ tạm giữ, Đại úy Lê Vũ Đức và Đại úy Phan Thành Đỉnh đã không chấp hành đúng các quy định về trật tự an toàn giao thông và có lời nói không đúng chuẩn mực. Nhiều cựu CSGT An Giang bị khởi tố: Ngày 15/7/2022, Công an tỉnh An Giang khởi tố Nguyễn Hữu Ân - nguyên Phó Đội trưởng Đội Đăng ký và Võ Chí Linh- nguyên cán bộ Đội Đăng ký để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cả 2 bị khởi tố do có liên quan đến vụ can thiệp vào phần mềm để cấp biển số xe đẹp. Trước đó, ngày 7/4/2022, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bá Quận, nguyên Trưởng Phòng CSGT. Trong khi nhiều chiến sĩ công an vẫn hàng ngày thầm lặng cống hiến, hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân (trong ảnh là nữ chiến sĩ công an Đà Nẵng đưa các em nhỏ qua đường- ảnh: CAND), thì những CSGT vừa bị kỷ luật thực sự là những con sâu làm rầu nồi canh. >>> Mời độc giả xem thêm video Đi khai Xuân, nhiều ma men bị CSGT "lì xì" biên bản phạt cồn.

