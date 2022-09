Liên tiếp nhiều vụ “siết nợ” bị bắt về tội cưỡng đoạt tài sản

Trước đó, chiều 9/9, V.N.T (sinh năm 1993, trú thôn Đông Lâm, xã Đại Quang) trình báo về việc bị một nhóm đối tượng do L.N.K.T (sinh năm 1994, trú xã Đại Quang, tạm trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) cầm đầu đến nhà siết nợ.

Nhận được tin trình báo của bị hại, ngày 10/9, Công an xã Đại Quang và Công an Thị trấn Ái Nghĩa phát hiện L.N.K.T đang ở nhà nghỉ Lê Gia tại thị trấn Ái Nghĩa nên đã mời đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, L.N.K.T khai nhận vào đầu tháng 7/2022 có cho V.N.T. vay nợ 10 triệu đồng với lãi suất 20%/tháng, buộc viết giấy nợ và cầm giấy chứng nhận đăng ký xe máy BKS 92E1-272.49.

Sau tháng đầu tiên, V.N.T. không trả lãi, cũng không hoàn trả tiền gốc và tìm cách lẩn tránh nên ngày 9/9, L.N.K.T. đã dẫn thêm 3 thanh niên khác đến nhà đòi nợ.

L.N.K.T. cùng chiếc xe máy tang vật.

Khi đến nhà V.N.T. không thấy ai ở nhà, L.N.K.T. mở cửa, dắt xe máy Exciter BKS 92E1-477.69 trong phòng khách đến gửi nhà anh ruột.

Vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “ cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích”. Trong đó, 3 đối tượng cầm đầu bị bắt tạm giam còn các đối tượng còn lại được cho tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn từ việc vay mượn tiền, nhóm 6 người do T.T.K.L. cầm đầu đã rủ nhau đến quán nhậu Cây Me, ở số 409 Trần Quý Cáp, thuộc thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi do chị Nguyễn Thị Thuỳ Linh làm chủ để đòi tiền nợ. Khi đến nơi, chị Linh không trả tiền nên nhóm này đã dắt chiếc xe máy Honda Air Balde BKS 86B4 - 225.23 đang dựng trong sân nhà ra đường.

Hai bên xảy ra xô xát đánh nhau, nhóm đối tượng đã mang chiếc xe máy của chị Linh đem về cất giữ ở nhà trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc khu phố 5, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết đang làm việc với T.T.K.L.

Đến tối ngày 30/8, qua xác minh, điều tra, công an đã đưa T.T.K.L. và các đối tượng đi cùng về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết làm việc. Công an cũng thu giữ chiếc xe Honda Air Balde và một số tang vật liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Phan Thiết tiếp tục điều tra, mở rộng.

