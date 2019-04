Lật tẩy đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia ở Quảng Ninh

Ngày 11/4, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị Huế (SN 1984, trú tại xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Ninh Thị Hải Yến (SN 1988, chỗ ở số 13, Nguyễn Biểu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) về tội danh “tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại”.



Tài liệu điều tra cho thấy, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại ngôi nhà có treo biển Cafe Famyli (số 79, tổ 2B, khu 1A, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long) diễn ra một số hoạt động bất thường, có nghi vấn về việc tổ chức mang thai hộ.

Đối tượng Huế tại cơ quan điều tra.

Ngay khi nhận được thông tin trên, ngày 13/3, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long đã phối hợp cùng Công an phường Hồng Hải tiến hành kiểm tra, xác định bên trong ngôi nhà có 3 người đang tạm trú gồm: Phạm Thị Huế; Trần Văn Khải (SN 1998, hộ khẩu thường trú tại xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và Phạm Thị Hồng T (SN 1989, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Do thời điểm kiểm tra không có chị T ở nhà nên Cơ quan Công an đã triệu tập Huế và Khải về trụ sở để làm việc.

Qua khai thác bước đầu Huế khai nhận, cuối năm 2017, đối tượng này đang bán hàng tại Trung Quốc có quen người đàn ông họ Dương (không rõ thông tin lai lịch, địa chỉ) là giám đốc một bệnh viện Trung Quốc. Huế đã thỏa thuận với Giám đốc họ Dương nếu tìm được người Việt Nam sang Trung Quốc mang thai hộ sẽ được số tiền từ 50 đến 60 triệu đồng/người và tiền công chăm sóc người mang thai hộ là 1.000 Nhân dân tệ (tương đương 3,4 triệu đồng/1 người/ tháng).

Sau đó Huế về Việt Nam, thông qua mạng xã hội, Huế đã tự liên hệ và tìm được 4 người có nguyện vọng mang thai hộ trong đó có Ninh Thị Hải Yến. 3 người kia được Huế đưa sang Trung Quốc cấy phôi thành công, riêng Yến không đủ điều kiện để mang thai nhưng cũng đã giới thiệu cho Huế 5 người đủ điều kiện mang thai hộ và số này đã cấy phôi thành công tại Trung Quốc.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10/2018, Huế đưa toàn bộ số người trên sang 1 Bệnh viện ở Quảng Châu, Trung Quốc, đồng thời đối tượng này được giám đốc họ Dương thuê phiên dịch, chăm sóc cho tổng số 17 người, trong đó có 15 người mang thai và Ninh Thị Hải Yến và Phan Anh (không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể).

Cuối tháng 11/2018, giám đốc họ Dương yêu cầu Huế về Việt Nam tìm thuê nhà để đưa một số phụ nữ đang mang thai từ Trung Quốc về chăm sóc.

Huế đã trở về Việt Nam thuê nhà số nhà 79, tổ 2B, khu 1A, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long. Thời gian này có một người đã đẻ xong được Huế nhờ đến nấu cơm và chăm sóc những người mang thai trên.

Tổng số tiền Huế đã thu được từ việc giới thiệu và chăm sóc 15 người mang thai hộ là 260.000.000 đồng. Ninh Thị Hải Yến được số tiền môi giới người mang thai hộ do Huế trả là 30 triệu đồng. Những người mang thai hộ sau khi giao con thành công sẽ được từ 300.000.000 đồng đến 340.000.000 đồng.

Ngoài ra, khi ở tại nhà riêng tại số 13, Nguyễn Biểu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Ninh Thị Hải Yến đã môi giới cho một đối tượng tên Thủy là người Việt Nam hiện đang ở Trung Quốc 5 người phụ nữ Việt Nam mang thai hộ. Số tiền Yến hưởng lợi qua việc môi giới cho Thủy là 30.000.000 đồng/người.

Huế khai nhận hiện còn 9 người Việt Nam mang thai hộ đang ở Trung Quốc. Cơ quan Cánh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long đã tiến hành khám xét khẩn cấp các đối tượng liên quan thu giữ một số giấy khám sức khỏe của các thai phụ, 1 quyển sổ ghi chép và số tiền liên quan đến việc mua bán thực phẩm chăm sóc những người mang thai.