Người Trung Quốc sang Việt Nam tìm phụ nữ mang thai hộ

Ngày 1/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã thực hiện lệch bắt trạm giam Cai GuoLin (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc), Hoàng Thị Thu Trang (SN 1992, quê Đắk Lắk), Triệu Thị Hằng (SN 1978, quê Thanh Hoá), Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1995, quê Nam Định) về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.

Theo điều tra, Cai GuoLin và Cai GuoFang (SN 1965, quốc tịch Trung Quốc) cùng làm thuê cho Cai GuoYong (quốc tịch Trung Quốc).

Trong thời gian này, Cai GuoYong thuê 2 người quốc tịch Trung Quốc trên sang Việt Nam để tìm người mang thai hộ.

Tháng 9/2018, Cai GuoLin sang Việt Nam và đến phòng khám Trung Quốc ở quận Cầu Giấy, Hà Nội tìm gặp bác sĩ Apo để tìm người phiên dịch. Tại đây, Apo giới thiệu Trang (y tá) để làm phiên dịch cho Cai GuoLin.

Cai GuoLin nói cho Trang biết mục đích sang Việt Nam là để tìm người mang thai hộ cho người Trung Quốc bằng biện pháp cấy phôi thai từ tinh trùng và trứng của người khác vào tử cung người mang thai hộ. Sau đó, Cai GuoLin thuê Trang tìm người có nhu cầu mang thai hộ đồng thời nhờ Trang làm phiên dịch trong quá trình thoả thuận giá.

Trang sẽ tìm người và sẽ cùng Cai GuoLin đưa phụ nữ Việt Nam sang Campuchia thực hiện việc cấy phôi . Trang sẽ được trả công 5 triệu đồng mỗi người cho việc môi giới thành công sang Campuchia thực hiện mang thai hộ.

Nhận lời thoả thuận như trên, Trang đến BV ở Hà Nội và gặp Triệu Thị Hằng (bán báo dạo trước bệnh viện). Trang thỏa thuận với Hằng tìm người mang thai hộ với giá 300 triệu đồng còn Hằng tự thỏa thuận giá với người mang thai hộ. Sau đó, Trang giới thiệu Hằng gặp Cai GouLin để hai người trao đổi những vấn đề liên quan.

Tháng 9/2018, Hằng giới thiệu chị T. để Cai GuoLin đưa sang Campuchia mang thai hộ thành công. Sau đó, Cai GuoLin đưa Hằng 100 triệu đồng, Hằng chia lại cho chị T. 50 triệu.

Tiếp đến, Cai GuoLin lại kêu Hằng tìm thêm người mang thai hộ. Lúc đó, 1 người phụ nữ tên Trang (chưa rõ lai lịch) môi giới Nguyễn Thị Mai Anh đến gặp Hằng để bàn chuyện mang thai hộ.

Tại đây, Hằng nói Mai Anh tìm kiếm thêm người mang thai hộ, nếu giới thiệu thành công sẽ trả 100 triệu đồng. Từ đó, Mai Anh đã giới thiệu thêm 6 phụ nữ mang thai hộ.

Sau đó, Cai GuoLin quay lại Việt Nam để gặp và nói chuyện với 6 người trên. Nhóm người này đã đưa 6 người trên đến TP.HCM và lưu trú tại khách sạn ở quận 3.

Do lo sợ bị nhóm người Trung Quốc lừa bán nên một phụ nữ đã gọi điện kêu gia đình báo công an. Nhận được tin báo, Công an TP.HCM đã bắt giữ Cai GuoLin cùng các đồng phạm.