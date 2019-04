Xin tiền không được, đánh xe ôm bất tỉnh để cướp

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Công an TP Uông Bí, công an TP Cẩm Phả và các đơn vị nghiệp vụ vừa làm rõ, bắt giữ thủ phạm vụ cướp xe máy hết sức manh động xảy ra tại xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vào chiều ngày 8/4, vừa qua.



Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 13h ngày 8/4, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh bên đường đoạn thôn Khe Sú 2, xã Thượng Yên Công, mặt có nhiều máu, thương tích ở tay và đầu nên đã báo cho cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Công an TP Uông Bí và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh xuống hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời khẩn trương vào cuộc điều tra.

Nghi phạm thực nghiệm lại hiện trường.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Trọng Đến (sinh năm 1952, trú tại khu 5B, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) hành nghề lái xe ôm trên địa bàn TP Uông Bí. Thời điểm tìm thấy ông Đến trong tình trạng bất động, chiếc xe máy BKS 14Y1-22037 của nạn nhân bị kẻ thủ ác lấy đi.

Chiều ngày 9/4, qua tin báo của một người dân tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả về việc có đối tượng lạ mặt muốn bán chiếc xe không có giấy tờ có biển số trùng khớp với chiếc xe máy bị cướp, Công an TP Cẩm Phả đã nhanh chóng điều tra, làm rõ mối liên hệ giữa đối tượng trên và thủ phạm của vụ cướp tại TP Uông Bí.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định đối tượng Cao Văn Tình (sinh năm 1992, trú tại thôn Yên Dưỡng, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) là thủ phạm gây ra vụ án cướp xe máy tại khu vực thôn Khe Sú 2, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Cao Văn Tình khai nhận bản thân bị nghiện, do thiếu tiền để mua ma túy nên nảy sinh ý định tìm những người làm nghề xe ôm để cướp. Khi thấy ông Nguyễn Trọng Đến đang đứng đón khách tại khu vực đường tàu chéo, TP Uông Bí, Tình yêu cầu đưa đi đến khu vực thôn Khe Sú 2, xã Thượng Yên Công sau đó đe dọa xin tiền. Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân chống đối quyết liệt, đối tượng đã dùng gậy gỗ, đá hành hung ông Đến, sau đó cướp chiếc xe máy . Trong quá trình mang chiếc xe máy đi tiêu thụ thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Theo lời khai của đối tượng Tình, ban đầu hắn chỉ có ý định bảo nạn nhân cho xin hai trăm để tiêu chứ không có ý định cướp. Tuy nhiên, khi nạn nhân không cho nên đối tượng đã đánh nạn nhân và cướp xe máy.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.