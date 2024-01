“Làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng”, thị trường chứng khoán, trái phiếu tốt lên

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an đã thông tin, kết quả điều tra một số vụ án trọng điểm và kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho người dân dịp Tết Nguyên đán.



Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2023 được coi là điểm sáng trong kết quả công tác của hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an nhân dân là chủ chốt, chủ công trong công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực.

Bộ Công an luôn theo chủ trương "làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực" trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước, nhân dân.

Trung tướng Tô Ân Xô

Qua quá trình theo dõi các vụ án cho thấy việc "làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng", ví dụ như là thao túng thị trường chứng khoán là FLC, thao túng trái phiếu là vụ Tân Hoàng Minh, thao túng ngân hàng vụ SCB, thao túng chính sách là vụ đăng kiểm hay xăng dầu là vụ Xuyên Việt Oil vừa qua, về tài nguyên khoáng sản là vụ ở An Giang. Rõ ràng, qua các vụ án này, những người nào có ý đồ, tiếp tục thao túng thì sẽ chùn bước.

Trong năm qua, qua các vụ án "làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng" thì thị trường chứng khoán, trái phiếu cũng tốt lên.

Trung tướng Tô Ân Xô cũng khẳng định, trong thời gian vừa qua, Bộ Công an thông tin rất cởi mở, nhanh chóng và kịp thời tất cả các vụ án để báo chí đưa tin, tuyên truyền kịp thời, không bị chậm trễ.

Đối với kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán cũng như các lễ hội đầu năm 2024, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, chủ trương của Bộ Công an là tạo môi trường an toàn, an ninh, lành mạnh cho nhân dân. Chính vì thế, Bộ Công an đã phát lệnh tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, cao điểm này được triển khai từ 15/12/2023.

Trung tướng Tô Ân Xô báo cáo kết quả trong 15 ngày triển khai, tức là từ ngày 15/12 đến 29/12/2023 cho thấy, Bộ Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo đặc biệt an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, kinh tế-văn hóa quan trọng của cả nước, tất cả các vùng đều bình yên.

Về kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản và các đối tượng khác thường xảy ra vào các dịp tết; tăng cường đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các vụ sản xuất, mua bán ma túy trong nước; đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Kết quả, tội phạm về trật tự xã hội, tức là tội phạm hình sự giảm 8,75% so với 15 ngày trước cao điểm.

Tấn công trấn áp tội phạm đạt kết quả rõ rệt và con số cụ thể như sau: Điều tra khám phá 1.587 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý 3.544 đối tượng trong đó khởi tố, bắt 103 vụ với 191 đối tượng liên quan tới hoạt động tín dụng đen; phát hiện, xử lý 1.379 vụ với 6.032 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về cờ bạc; bắt và thanh loại 192 đối tượng truy nã; phát hiện 2.474 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế; 38 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ; 38 vụ phạm tội về sử dụng công nghệ cao; 97 vụ buôn lậu; 645 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; 49 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả; triệt phá 2.713 vụ phạm tội về ma túy, bắt 4.112 đối tượng; thu giữ 27,83 kg heroin.

Về công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Bộ Công an đã tổ chức vận động, thu hồi 2.121 súng, tăng 61% với 8919 viên đạn, 3150 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại; 283 kg pháo nổ; phát hiện 581 vụ với 875 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển tàng trữ pháo trái phép; thu giữ 11 tấn pháo nổ.

Lực lượng công an luôn duy trì phương tiện, lực lượng thường trực chiến đấu, tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, xử lý các cơ sở vi phạm, nguy cơ cháy nổ cao; điều 454 lượt xe chữa cháy, phương tiện với 2.809 lượt cán bộ chiến sĩ, tham gia chữa cháy 133 vụ, cứu được 36 người.

Tiếp theo là tăng cường tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông, xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo chuyên đề như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, quá tải quá khổ, các xe container; phát hiện xử lý 145.841 vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt hơn 334 tỷ đồng, tước 31.462 giấy phép lái xe, trong đó có 36.560 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Việc vi phạm nồng độ cồn trong tham gia giao thông được tiến hành rất mạnh mẽ, tăng 83% so với trước cao điểm.

“Đợt cao điểm này kéo dài đến giữa tháng 2/2024 cho nên lực lượng công an nhân dân tiếp tục tiến hành trấn áp tội phạm để đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân. Rất mong các nhà báo trong dịp Tết tiếp tục đưa tin, tuyên truyền, ủng hộ lực lượng công an thực hiện chức trách của mình”, Trung tướng Tô Ân Xô nói.