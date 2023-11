Vụ Vạn Thịnh Phát: Lời khai lộ “ai thực sự là chủ Ngân hàng SCB”?

Người tố cựu Cục trưởng Cục Thanh tra nhận 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát vừa được Bộ Công an công bố kết luận điều tra, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) bị cáo buộc nhận 5,2 triệu USD.

Đáng chú ý, kết luận điều tra đề cập tới người đã tố giác hành vi của bà Nhàn, đó là ông Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB, người trực tiếp đưa tiền cho Nhàn theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Tại cơ quan điều tra, bị can Văn khẳng định, nguồn tiền đưa bà Nhàn là do bà Lan chỉ đạo. Việc này, bị can Văn đã có đơn tố giác tội phạm về hành vi nhận tiền của bà Đỗ Thị Nhàn.

Theo kết luận, ông Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bị can Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của bà Nhàn (từ trước khi khởi tố vụ án), hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án. Do vậy, cơ quan điều tra căn cứ theo đúng quy định của pháp luật, Nghị quyết số 03/2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Văn về tội “Đưa hối lộ”.