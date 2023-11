Vụ Vạn Thịnh Phát – SCB: Trương Mỹ Lan “thâu tóm” SCB, chiếm đoạt 304 nghìn tỷ

Đang truy nã 7 bị can:

Mới đây, Bộ Công an phát lệnh truy nã 7 bị can, do xác định những người này đã bỏ trốn gồm: Nguyễn Thị Thu Sương (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB), Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu Phó tổng giám đốc SCB), Trầm Thích Tồn (cựu Thành viên Hội đồng quản trị SCB), Sun Henry Ka Ziang (Thành viên Hội đồng quản trị SCB, quốc tịch Trung Quốc), Lam Lee George (cựu Thành viên Hội đồng quản trị SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB).

7 bị can trên bị điều tra về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tham ô tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Cơ quan điều tra kêu gọi các bị can đầu thú để hưởng lượng khoan hồng, nếu không ra trình diện coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị truy tố, xét xử.