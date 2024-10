Lâm Đồng: Bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

Ngày 15/10, Công an huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng cho biết qua công tác trinh sát nắm địa bàn, các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện đã liên tiếp bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.



Cụ thể, vào lúc 9h30' cùng ngày, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Đạ Huoai đã phối hợp với Công an xã Đoàn Kết theo dõi, mật phục bắt quả tang đối tượng K’Cường (32 tuổi, ngụ tại xã Đoàn Kết) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét người đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 1 gói nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy. Công an huyện Đạ Huoai đã thi hành lệnh bắt giữ người phạm tội quả tang đối với K’Cường và niêm phong, thu giữ tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào đêm 14/10, qua công tác nghiệp vụ nắm địa bàn, các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế và ma túy, Công an huyện Đạ Huoai đã phối hợp với Công an xã Đoàn Kết mật phục bắt quả tang Đinh Hoài Việt đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà riêng.

Từ trái qua, Đinh Hoài Việt và K' Cường bị bắt cùng tang vật. Ảnh: CA

Qua khám xét, công an phát hiện, Việt đang tàng trữ 2 gói nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá; đồng thời, thu giữ một số dụng cụ liên quan đến việc sử dụng chất ma túy. Việt khai với công an số ma túy trên được đối tượng tàng trữ để phục vụ mục đích sử dụng cho bản thân.

Cơ quan điều tra Công an huyện Đạ Huoai đã thi hành lệnh bắt giữ người khẩn cấp trong trường hợp phạm tội quả tang đối với Đinh Hoài Việt; đồng thời, niêm phong thu giữ toàn bộ tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra cho biết, cả K’Cường và Đinh Hoài Việt đều là những người nghiện ma túy.