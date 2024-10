Vụ đánh người đàn ông đăng thơ trên Facebook: Có xử lý hình sự?

Công an xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết đã triệu tập 7 người liên quan trong vụ việc xảy ra tại nhà ông Ngô Văn Lư (55 tuổi, ở thôn Thượng Bắc). Ông Lư bị nhóm người hành hung dẫn đến nhập viện sau khi ông làm bài thơ đăng trên mạng xã hội Facebook đã thu hút sự quan tâm từ dư luận. Sau quá trình điều tra, Công an xã Ngư Thủy đã triệu tập 7 đối tượng có liên quan. Nhóm người này đều trú tại thôn Liêm Tiến, cách nhà nạn nhân không xa.

Ông Lư bị nhóm người đánh bất tỉnh.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình và cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến vụ hành hung là do bài thơ của ông Lư đăng lên Facebook khiến họ "cảm thấy bị xúc phạm". Do tức giận nên cả nhóm đã đi xe ô tô đến nhà yêu cầu ông Lư gỡ bài đăng. Tại nhà ông Lư, giữa nhóm đối tượng và ông Lư xảy ra cự cãi. Sau đó cả nhóm đã lao vào đánh ông Lư để dạy cho ông này một "một bài học", dẫn đến thương tích.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi đánh người thể hiện ý thức coi thường pháp luật, hung hãn của nhóm người này nên việc cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý là cần thiết. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành xác minh làm rõ danh tính của những người đã thực hiện hành vi gây thương tích cho nạn nhân, làm rõ nguyên nhân sự việc và diễn biến hành vi của các bên liên quan để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Theo quy định của pháp luật, hành vi cố ý gây thương tích gây ra thương tích từ 11 % trở lên hoặc dưới 11 % nhưng ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì người thực hiện sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 134 Bộ luật Hình sự. Dù là nguyên nhân sự việc là gì chăng nữa thì hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, xâm phạm trái pháp luật đến sức khỏe của người khác là vi phạm pháp luật, cơ quan điều tra sẽ làm rõ mức độ thương tích của nạn nhân, làm rõ diễn biến hành vi của những người này để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.



Trong quá trình giải quyết vụ việc này, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, sẽ làm rõ nội dung của bài thơ cũng như mục đích của tác giả để xác định nạn nhân có lỗi một phần hay không. Trong trường hợp bài thơ của nạn nhân có nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác thì người bị xúc phạm có quyền trình báo sự việc với cơ quan chức năng để xem xét xử lý người đã sáng tác bài thơ này theo quy định của pháp luật chứ không được phép tự xử, gây mất an ninh trật tự và xâm phạm đến sức khỏe của người khác như vậy.

Theo luật sư Cường, trường hợp kết quả xác minh cho thấy nạn nhân đã đăng những bài thơ hoặc có những phát ngôn, những hành động xâm phạm đến lợi ích của những người này thì tùy vào tính chất mức độ của sự việc mà nạn nhân cũng sẽ bị xem xét xử lý và sự việc có thể xác định nạn nhân có lỗi một phần, là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho những người đã gây thương tích cho nạn nhân. Sau khi có kết quả giám định thương tích thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý đối với những người trên theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hành vi có thể dẫn đến chết người thì còn có thể xử lý những người này về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Những người đã gây thương tích cho nạn nhân sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần.

Nếu vụ việc được xác định là cố ý gây ra thương tích, nhưng thuộc trường hợp ít nghiêm trọng mà hai bên đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ việc, không đề nghị cơ quan điều tra khởi tố thì cũng có thể sẽ không khởi tố theo nguyên tắc khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại. Bộ luật Tố tụng hình sự quy định trong trường hợp hành vi cố ý gây thương tích thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại khoản 1, điều 134 thì chỉ khởi tố khi người bị hại có yêu cầu và sẽ đình chỉ nếu người bị hại rút yêu cầu.

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; b) Dùng axit nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm; c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình; đ) Có tổ chức; e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê; i) Có tính chất côn đồ; k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. ...