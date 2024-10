VinFast VF5 màu mới đốn tim khách hàng ngay lần đầu lái thử

Chị Phạm Thu Hà (Hà Nội) ấn tượng với màu mới của VF5 Plus.

Ngay trong những ngày đầu tiên diễn ra sự kiện, rất đông khách hàng đã tới ngắm trực tiếp những mẫu xe đang hot bậc nhất thị trường và đăng ký lái thử. Một trong những điểm nóng nhận được sự quan tâm lớn là VF5 Plus với dải màu mới ấn tượng. Đây là dải màu từng “làm mưa làm gió” tại thời điểm ra mắt và tạo nên làn sóng hào hứng đặt cọc của đông đảo người dùng Việt.

Bộ ba Vinfast VF5 Plus màu mới cùng nhiều mẫu ô tô điện khác đang được trưng bày tại nhiều đại lý VinFast trên toàn quốc, thu hút rất nhiều sự chú ý của người đi đường. Đây là một phần trong chuỗi roadshow đang được VinFast phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối chính hãng tổ chức trên nhiều tỉnh thành khắp cả nước. Chuỗi sự kiện diễn ra từ 12/10 - 3/11/2024.

Có mặt tại điểm trải nghiệm của VinFast trên phố Yên Lãng, chị Phạm Thu Hà, một kĩ sư công nghệ trẻ tại Hà Nội, bày tỏ ấn tượng đặc biệt khi được ngắm tận mắt mẫu VF5 Plus với màu áo mới. “Với một người phụ nữ khi chọn xe thì đầu tiên cứ phải nhìn đẹp mắt đã. Xe điện VinFast nói chung và VF5 Plus nói riêng có thiết kế mềm mại và hiện đại. Từ khi chưa có màu sơn mới thì mình đã thấy VF5 Plus đẹp rồi. Giờ có thêm tùy chọn màu sơn nổi bật như vậy thì thực sự là quá ưng”, chị Hà thích thú.

Chị Hà đang sử dụng xe xăng, bắt đầu tìm hiểu về xe điện sau khi sử dụng dịch vụ taxi Xanh SM. Do đó, chị Hà đăng ký lái thử để trải nghiệm. Sau khi cầm lái VF5 Plus, chị Hà cho rằng đây là chiếc xe rất hợp với phụ nữ bởi nhỏ gọn, lái linh hoạt, tầm nhìn thoáng, gầm cao, không gian nội thất cũng rộng rãi và các tính năng dễ sử dụng. Sau lần lái thử này, chị Hà cho biết, chị quyết tâm đổi sang xe điện.

Anh Trần Mạnh Tuấn (Hà Nội) quyết tâm đổi sang xe điện sau khi lái thử VF5 Plus. Anh Trần Mạnh Tuấn (Hà Nội) cũng muốn đổi từ xe xăng sang xe điện sau lần lái thử này. Anh Tuấn cho biết rằng đã sử dụng xe xăng suốt 10 năm qua và cảm thấy rất bất ngờ khi đổi qua xe điện lái thử. Sau khi ngồi sau vô lăng trải nghiệm thực tế, anh Tuấn nhận thấy VF5 Plus là lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của anh. “Nhà mình trong phố, chỗ để xe nhỏ nên VF5 Plus có kích thước vừa vặn. Mình lái thử một vòng trong phố vừa rồi thì thấy xe rất nhỏ gọn, tầm nhìn thoáng, lái rất dễ chịu. Xe tăng tốc rất khỏe, chân ga nhạy mà lại dễ kiểm soát”, anh Tuấn chia sẻ. Không chỉ thích thú về trải nghiệm, vị khách hàng còn quyết định chốt sớm VF5 Plus bởi khả năng tiết kiệm của xe điện, đặc biệt là với chính sách miễn phí tại hệ thống trạm sạc V-GREEN đến ngày 1/7/2025. Theo chia sẻ của anh, với quãng đường “cày” hàng tháng lên lên tới 4.000-5.000 km, anh tốn khoảng 8-10 triệu đồng tiền xăng. Nếu đổi sang xe điện, anh sẽ tiết kiệm được khoản tiền này. Anh Tuấn bất ngờ khi nhẩm tính và nhận ra tiết kiệm tới hơn 100 triệu đồng mỗi năm nếu đổi xe điện. Không chỉ tiết kiệm chi phí, VF5 Plus còn đang có giá sở hữu rất tốt. Mức giá phải chăng của VF5 Plus cũng là điểm thuyết phục anh Tuấn. Giá niêm yết của VF5 Plus chỉ từ 460 triệu đồng (thuê pin). Tuy nhiên, với ưu đãi hiện tại, người mua có thể được tiết kiệm gần 18 triệu đồng, giúp chi phí thực để sở hữu chỉ còn khoảng 442 triệu đồng. Để lăn bánh, người mua chỉ cần chi thêm phí đăng kí biển số và một vài khoản nhỏ khác. Trong khi đó, nếu mua xe xăng, ngoài những khoản trên, khách hàng còn phải trả thêm ít nhất vài chục triệu đồng lệ phí trước bạ. Anh Đặng Văn Sẳm (Hà Giang) đánh giá VF5 Plus có nội thất rộng rãi, tính năng thân thiện dễ sử dụng

Cũng như anh Tuấn, anh Đặng Văn Sẳm (Hà Giang) cũng đã có rất nhiều năm sử dụng xe xăng trước khi đổi sang VF5 Plus. Anh Sẳm đã đặt mua chiếc xe tại đại lý ở Hà Nội. Chiếc VF5 Plus được anh Sẳm “bóc tem” ngay tại sự kiện, sau đó đưa cả gia đình anh từ Hà Nội về Hà Giang.

Theo đánh giá của anh Sẳm, không gian nội thất của VF5 Plus rộng rãi dù kích thước xe không hề lớn, các tính năng bên trong thân thiện, dễ sử dụng. Anh Sẳm cũng nhấn mạnh rằng chi phí khi sử dụng xe điện tiết kiệm hơn tới 70% so với xe xăng cũ của anh.

Chuỗi sự kiện tiếp tục kéo dài tới đầu tháng 11 là cơ hội để nhiều vị khách tại các tỉnh, thành có thêm cơ hội trực tiếp trải nghiệm những mẫu xe điện đang ngày càng chiếm được lòng tin của khách hàng trong nước.