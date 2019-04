Kiểm tra vụ dân tố cán bộ phường gây khó trong việc cấp giấy chứng tử

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có công văn yêu cầu UBND TP Huế xem xét quá trình thụ lý thủ tục của cán bộ tư pháp phường Trường An, nếu phát hiện sai phạm thì xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 5/4, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh văn phòng UBND Thừa Thiên - Huế, cho biết tỉnh đã có công văn yêu cầu UBND TP Huế kiểm tra, xác minh thông tin cán bộ phường Trường An làm khó người đi làm giấy chứng tử.



Công văn cũng yêu cầu UBND TP Huế xem xét quá trình thụ lý thủ tục của cán bộ UBND phường Trường An, nếu phát hiện sai phạm thì xử lý theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10/4.

UBND phường Trường An. Ảnh: Điền Quang.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh xem xét đánh giá lại những vấn đề phát sinh, những quy định chưa chặt chẽ, chưa minh bạch liên quan đến giải quyết các thủ tục tư pháp tại cấp xã, gây khó khăn, phiền hà cho người dân để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời.

Trước đó, ông Nguyễn Đăng Hậu phản ánh về việc cán bộ tư pháp hộ tịch phường Trường An (TP Huế) gây khó khăn trong việc cấp giấy chứng tử cho người thân ông này bị tử vong do tai nạn giao thông.

Theo phản ánh của ông Hậu, gia đình ông này đã cung cấp giấy giao nhận tử thi do Công an huyện Phú Lộc cấp có đóng dấu treo, tuy nhiên bà Nguyễn Thị Thanh Hiền (cán bộ tư pháp) không đồng ý vì cho rằng không có giá trị pháp lý.

Nữ cán bộ tư pháp yêu cầu gia đình phải có giấy xác nhận nạn nhân đã chết do tai nạn giao thông của Công an huyện Phú Lộc thì mới cấp giấy chứng tử.

Theo giải thích của bà Hiền, biên bản giao, nhận tử thi chỉ đóng dấu treo, trong khi Khoản 3, Điều 26, Nghị định 110/2004/NĐ-CP, quy định: "Việc đóng dấu treo lên văn bản không khẳng định giá trị pháp lý của văn bản đó mà chỉ nhằm khẳng định văn bản được đóng dấu treo là một bộ phận của văn bản chính, cũng như xác nhận nội dung để tránh việc giả mạo giấy tờ cũng như thay đổi giấy tờ".

Sự việc khiến gia đình nạn nhân bức xúc vì cho rằng cán bộ tư pháp phường Trường An quá máy móc trong vận dụng quy định pháp luật để giải quyết hồ sơ.

Đến ngày 1/4, sau khi gia đình cung cấp được giấy xác nhận người thân đã chết do Công an huyện Phú Lộc cung cấp, phường Trường An mới cấp giấy chứng tử cho người thân ông Hậu.