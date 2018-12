Phường "hành" dân khi đăng ký khai tử: Thủ tướng chỉ đạo xử lý

Liên quan vụ việc, lãnh đạo và cán bộ tư pháp UBND phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) gây khó khăn cho người dân trong việc giải quyết thủ tục đăng ký khai tử, ngày 25/12, Văn phòng Chính phủ có công văn 12527 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về vụ việc trên.



Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Bình Dương kiểm tra xem xét việc lãnh đạo và cán bộ tư pháp UBND phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cố tình gây khó khăn cho người dân trong việc giải quyết thủ tục đăng ký khai tử.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, chấn chỉnh ngay tình trạng lãnh đạo công chức trên địa bàn tỉnh cố tình gây khó khăn cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) và có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng trên. UBND tỉnh Bình Dương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 14/1/2019.

Trụ sở UBND phường Tân Phước Khánh. Ảnh: Báo Lao động

Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh về vụ việc, gia đình ông Trần Văn Hoàng (56 tuổi, trú tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) ba lần làm giấy khai tử cho nữ sinh chết vì tai nạn nhưng bị cán bộ tư pháp phường Tân Phước Khánh gây khó khăn gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, ngày 7/12, con gái ông Trần Văn Hoàng là Trần Hoàng Yến (12 tuổi), sau khi tan học điều khiển xe máy về nhà trên đường ĐT 746, khi đến đoạn qua phường Tân Phước Khánh, do cán một sợi dây cáp trên đường nên loạng choạng tay lái. Cùng lúc này, xe tải biển số tỉnh Đồng Nai chạy tới va chạm với xe máy, cán qua người khiến nạn nhân tử vong. Trong giấy xác nhận của Công an thị xã Tân Uyên thể hiện thông tin về ngày giờ, địa điểm, nạn nhân tử vong…

Ngày 11/12, gia đình ông Hoàng mang giấy tờ gồm biên bản giao nhận nạn nhân của Công an Thị xã Tân Uyên, giấy chuyển xác của bệnh viện tỉnh cùng các giấy tờ xác nhận thân nhân khác đến UBND phường làm thủ tục khai tử cho cháu Yến. Tuy nhiên, cán bộ Tư pháp trả lại và nói hồ sơ làm chưa đúng do biên bản giao nhận tử thi của Công an thị xã Tân Uyên không đúng, không được đóng dấu treo. Ngày 12/12, gia đình ông Hoàng tiếp tục cầm hồ sơ lên phường để xin khai tử nhưng cán bộ phường tiếp tục trả hồ sơ và yêu cầu giấy tờ phải ký tên đóng dấu mộc của cơ quan chức năng.

Sau khi xin lại giấy xác nhận từ Công an thị xã Tân Uyên, ngày 18/12, gia đình ông Hoàng lại tiếp tục mang hồ sơ kèm theo giấy xác nhận của công an đang thụ lý vụ tai nạn khiến cháu Yến tử vong lên UBND phường Tân Phước Khánh làm giấy khai tử cho cháu. Tuy nhiên, hồ sơ vẫn bị trả lại.

Sau khi báo chí phản ánh, ngày 21/12, cán bộ của phường Tân Phước Khánh đã mang giấy chứng tử đến nhà trao. Đồng thời bà Huỳnh Thị Chính, Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh đã có thư xin lỗi gửi đến gia đình ông Hoàng.

Trong thư xin lỗi do bà Huỳnh Thị Chính, Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên ký nêu rõ, việc ngày 11/12, gia đình ông Hoàng đến liên hệ UBND để thực hiện đăng ký khai tử cho con gái tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên địa bàn phường. Trong quá trình hướng dẫn thực hiện hồ sơ đăng ký khai tử cho gia đình ông Trần Văn Hoàng chưa đầy đủ, không thực hiện kịp thời phiếu hướng dẫn cho gia đình ông.