Khủng bố trụ sở Công an ở TPHCM: Nước mắt ân hận của “tỉnh trưởng”

Nguyễn Khanh, kẻ mù quáng với giấc mộng "đứng trên thiên hạ" đã lôi kép con trai mình và người thân vào tổ chức khủng bố.

Đó là những lời bộc bạch trong nước mắt vì sự ân hận của Nguyễn Khanh (54 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), nghi can cầm đầu vụ12, quận Tân Bình vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an TPHCM triệt phá.