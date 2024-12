Đón lõng, vây bắt “tú bà” trốn truy nã 16 năm ở nước ngoài

Ngày 19/12, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thanh (SN 1979), trú tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) sau 16 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh tại cơ quan Công an.

Trước đó, năm 2007, Nguyễn Thị Thanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội chứa mại dâm, nhưng cho tại ngoại. Sau đó, TAND TP Vinh đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh 3 năm tù giam về tội chứa mại dâm.

Tuy nhiên, lợi dụng trong thời gian chờ chấp hành án phạt, Nguyễn Thị Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 2/6/2008 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Thanh.

Đầu tháng 12/2024, Công an TP Vinh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định Nguyễn Thị Thanh sẽ chuẩn bị về nước. Công an TP Vinh lập tổ công tác, lên kế hoạch để đón lõng, vây bắt đối tượng.

Khoảng 11h30 ngày 17/12/2024, khi Nguyễn Thị Thanh về đến TP Vinh, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng, kết thúc 16 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Hiện, Công an TP Vinh đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Thanh cho Công an huyện Nam Đàn xử lý theo thẩm quyền.

