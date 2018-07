Ảnh: Kẹt xe nghiêm trọng ở TP HCM vì...người hiếu kỳ xem TNGT

Đến tối qua 6/7, tình hình giao thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn qua cầu Phú Xuân, huyện Nhà Bè giáp quận 7, TP HCM vẫn đang bị ùn tắc nghiêm trọng, do ảnh hưởng của vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều cùng ngày. Theo đó, khoảng 16h30 ngày 6/7, nam thanh niên tên Việt (30 tuổi, quê Lâm Đồng) chạy xe máy biên số 63B7-098.18 trên đường Huỳnh Tấn Phát hướng quận 7 đi huyện Nhà Bè. Khi đang đổ dốc cầu Phú Xuân (thuộc địa phận thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè) thì xảy ra va chạm với xe tải cẩu biển số 51C-255.01 chạy theo hướng ngược. Cú va chạm làm cho anh Việt ngã văng xuống đường tử vong tại chỗ. Do hiện trường vụ tai nạn nằm giữa đường, cùng với việc có rất đông người hiếu kỳ theo dõi đã làm cho giao thông qua cầu Phú Xuân nhanh chóng rơi cảnh vào ùn tắc. Hàng ngàn phương tiện xếp hàng kéo dài trên đường Huỳnh Tấn Phát... Xe cộ chen chút lưu thông suốt từ chiều đến tối để qua hiện trường vụ tai nạn trên cầu Phú Xuân. Nhiều người phải len lên lề để di chuyển, hoặc tấp vào lề đứng chờ.Giao thông bị tê liệt vì vụ TNGT. Nhiều lực lượng CSGT, Công an phường, bảo vệ dân phố được điều động ra điều tiết giao thông nhưng cũng đành bất lực.

