Hải Dương: Sử dụng ma túy, kẻ tử vong, người lĩnh 15 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Văn Thao (SN 1990, trú tại Thôn Phúc B, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thao 15 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại điểm a khoản 3 Điều 255 Bộ luật hình sự.

Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hải Dương, khoảng 13h30, ngày 9/6/2024, Phạm Văn Thao và Trịnh Đình Hợp (SN 1980 ở thôn Phúc B, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng) rủ nhau đi mua heroine về cùng sử dụng.

Hợp điều khiển xe máy, nhãn hiệu ESPERO, biển số 34AA-102.52 chở Thao đến cầu Sặt, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương tìm mua ma túy. Đến nơi, Thao đứng đợi, Hợp đi mua được 1 gói ma túy loại Heroine, Hợp chở Thao quay về, khi đi đến một quầy thuốc ở phố Ghẽ, xã Tân trường, huyện Cẩm Giàng, Thao vào quầy thuốc mua 2 bơm kim tiêm và 1 lọ nước cất.

Khoảng 15h cùng ngày, Hợp và Thao vào vị trí bãi đất trồng sắn, sát ruộng lúa ở khu thương mại Ghẽ, thuộc thôn Tràng Kỹ (xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) sử dụng ma túy.

Sau khi tự chích ma túy vào cơ thể xong, Thao và Hợp “phê ma túy” và ngã xuống ruộng lúa. Hợp tử vong trong tư thế ngồi gục úp mặt xuống đất.

Đến 16h30 cùng ngày, Thao bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng phát hiện, bắt giữ.Tại Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hải Dương kết luận, nguyên nhân tử vong của Hợp là do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp do ma túy trên nạn nhân có bệnh lý viêm gan mạn.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Thao đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố. Khi được nói lời sau cùng bị cáo rất hối hận về hành vi phạm tội của bản thân và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt bị cáo có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.