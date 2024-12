Công an cùng người dân bắt đối tượng cướp giật hai sợi dây chuyền

Thông tin ban đầu, khoảng 18h10 ngày 18/12, tại rìa quốc lộ 37 thuộc KDC Tư Giang, phường Tân Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Công an phường Tân Dân phối hợp với chủ hiệu vàng Minh Kh. và quần chúng nhân dân bắt giữ Lương Văn Tân (SN 2004, trú tại Bản Na, xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Tân là đối tượng có hành vi cướp giật tài sản là 2 sợi dây chuyền vàng tây của hiệu vàng Minh Kh., có địa chỉ tại KDC Tư Giang, phường Tân Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương do anh Phạm Huy Hào (SN 1987, trú tại thôn Mạn Đê, xã trần Phú, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) làm chủ. Trị giá tài sản khoảng 40 triệu đồng.

Lương Văn Tân tại cơ quan công an.

Tại Công an phường Tân Dân , Lương Văn Tân khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài, vì mới mất việc làm, Tân đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Khoảng 17h 45 ngày 18/12, Tân điều khiển xe máy (xe do Tân mua trả góp chưa đăng ký) đi từ hướng phường Thái Học về cầu Bình. Khi đi qua hiệu vàng Minh Kh, Tân nảy sinh ý định vào đây giả vờ hỏi mua vàng để lợi dụng sơ hở cướp giật tài sản.

Tân dựng xe máy trên vỉa hè, đầu xe quay sẵn ra ngoài rồi đi vào trong hiệu vàng. Tại đây, Tân gặp chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1991, là vợ anh Hào) đang đứng ở quầy. Tân vào hỏi chị Hằng mua 2 sợi dây chuyền vàng và được chị Hằng đưa cho hai sợi dây chuyền vàng.

Tân nhận hai sợi dây chuyền và đứng phía bên ngoài quầy để xem xét và giả vờ mặc cả với chị Hằng. Sau khi hai bên thống nhất giá, chị Hằng lấy hóa đơn bán hàng ra ghi. Lợi dụng lúc chị Hằng đang ghi hóa đơn không để ý, Tân đội mũ bảo hiểm, cầm 2 sợi dây chuyền và bỏ chạy ra phía ngoài.

Khi Tân ngồi lên xe nổ máy bỏ chạy, chị Hằng đuổi theo, tri hô. Lúc này, anh Phạm Huy Hào nghe thấy tiếng hô hoán của vợ nên chạy từ trong nhà ra đuổi theo. Hai vợ chồng anh Hào, chị Hằng cùng Công an phường Tân Dân phối hợp quần chúng nhân dân cùng đã đuổi theo và bắt giữ được đối tượng khi nhảy xuống mương nước cạnh đường.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Chí Linh khuyến cáo, gần Tết thường phát sinh nhiều loại tội phạm. Vì vậy chủ các hiệu vàng, cơ sở tín dụng, ngân hàng... cần nâng cao cảnh giác, tự phòng ngừa, bảo vệ, gia cố hàng rào, khóa cửa, thiết kết quầy giao dịch phù hợp để phòng ngừa trộm cướp.

