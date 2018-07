Khủng bố trụ sở Công an: Đặt chất nổ ngay tại khu vực tiếp dân

Đến thời điểm này, khi nghe tin lực lượng Công an TP HCM đã khám phá nhanh vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, người dân TP HCM nói riêng cũng như cả nước nói chung vô cùng phấn khởi, càng tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc bảo vệ bình yên cuộc sống, giữ vững an ninh trật tự của lực lượng Công an nhân dân. Nhóm đối tượng có hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân bị bắt giữ.

Để điều tra khám phá vụ khủng bố đặt trái nổ tại trụ sở công an phường 12, các trinh sát Công an TPHCM phải mất nhiều ngày đeo bám gian nan, nguy hiểm. Lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, để điều tra khám phá vụ khủng bố đặt trái nổ tại trụ sở công an phường 12, các trinh sát Công an TP HCM phải mất nhiều ngày đeo bám gian nan, nguy hiểm.

Theo đó, ngay sau khi xảy ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12 vào chiều 20/6, cảnh sát vừa khám nghiệm hiện trường, vừa truy đuổi chiếc xe máy của 2 thanh niên đeo biển số giả có liên quan vụ việc. Nhiều mũi điều tra sau đó tập trung vào các tổ chức âm mưu khủng bố, nơi xuất phát các thuốc nổ.

Các trinh sát nhập vai, đeo bám theo các đối tượng bằng đường thủy. Sau hai ngày lần tìm, ngày 22/6, xác minh sàng lọc hàng trăm đối tượng, manh mối nhiều người liên quan được xác định chủ yếu tại tỉnh Đồng Nai. Một tổ trinh sát gồm nhiều đơn vị phối hợp đã lặn lội xuống tỉnh Đồng Nai xác định cụ thể các đối tượng và đeo bám, chờ cơ hội bắt giữ.

Tổ công tác tập trung đến Nguyễn Tấn Thành (28 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Đối tượng này được xác định liên quan đến việc chế tạo bom và cung cấp cho hai nghi phạm khác gây ra vụ nổ tại trụ sở công an phường.

Ngày 24/6, tổ công tác nhận tin Thành đang ở khu vực thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai nên huy động lực lượng tiếp cận. Chọn đúng thời điểm thuận lợi, lực lượng Công an đã khống chế bắt giữ Thành đưa về trụ sở CQĐT. Sau khi bị bắt, Thành khai người cùng chế tạo chất nổ là cha mình, ông Nguyễn Khanh (54 tuổi). Từ đây những người liên quan đã dần lộ diện. Trong đó, hai nghi phạm trực tiếp gây ra vụ nổ tại trụ sở công an phường là Nguyễn Xuân Phương (tự Hậu cướp) và Vũ Hoàng Nam.

Hình ảnh về 2 nghi can gây ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình được camera ghi lại và đối tượng Vũ Hoàng Nam, người trực tiếp đặt chất nổ. Đến ngày 27/6, khi nghe thông tin hai cha con Khanh, Thành bị bắt, Phương bỏ trốn lên huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Lực lượng trinh sát tìm cách bám theo và khi xác định Phương không có bom trong người liền tiếp cận, khống chế bắt giữ. Ngày 2/7, nghi can trực tiếp gây ra vụ nổ là Vũ Hoàng Nam cũng đã sa lưới pháp luật.

Nghi can Nam đã đặt trái nổ tại khu vực tiếp dân, cài hẹn giờ vào thời điểm có nhiều người dân tới trụ sở làm việc thì kích nổ. Tuy nhiên, do lỗi kỹ thuật, trong khi Nam đang có mặt tại hiện trường thì bị nổ. Trong vụ nổ tại trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, ông Khanh và tổ chức từ nước ngoài đã móc nối cho Vũ Hoàng Nam cùng một số đối tượng khác trực tiếp thực hiện vụ khủng bố. Sau khi được giao nhiệm vụ, Nam đã nghiên cứu các địa điểm và chọn trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình làm nơi ra tay. Trước khi đặt trái nổ, Nam đã giả làm người dân xin vào trụ sở công an phường này đi vệ sinh để nắm rõ hoạt động, bố trí bên trong.

Sau đó, Nam đã đặt trái nổ tại khu vực tiếp dân, cài hẹn giờ vào thời điểm có nhiều người dân tới trụ sở làm việc thì kích nổ. Tuy nhiên, do lỗi kỹ thuật, trong khi Nam đang có mặt tại hiện trường thì bị nổ. Vụ nổ khiến hai cán bộ công an phường và một người làm cấp dưỡng tại phường bị thương, chính Nam cũng bị mảnh kính văng trúng mặt.

Ngoài vụ nổ tại quận Tân Bình, các nghi phạm đã điều nghiên, chuẩn bị khủng bố tại một số trụ sở và nhà riêng của lãnh đạo ở địa phương nhưng Công an TP đã kịp bắt giữ, ngăn chặn trước khi nhóm này hành động.