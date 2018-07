“Chiêu hiểm” và sự thật động trời bên trong quán karaoke Kbox

Rạng sáng nay 7/7, hàng chục chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64, Công an TPHCM) phối hợp với Công an phường 3 quận 5 bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke Kbox ở địa chỉ 383 An Dương Vương, phường 3, quận 5.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 3 căn phòng của quán karaoke đang có 16 người (10 nữ, 6 nam) đang tổ chức sử dụng ma tuý. Kiểm tra trong 3 phòng, công an phát hiện nhiều túi nilon chứa tinh thể màu trắng, viên nén nghi là ma túy và nhiều dụng cụ thường được dùng để sử dụng ma tuý. Các cô gái trẻ cùng nhóm thanh niên bị Công an phát hiện sử dụng ma túy trong quán karaoke. Toàn bộ 16 người bị đưa về trụ sở công an để kiểm tra ma tuý. Điều đáng nói là chủ quán Karaoke KBox vi phạm nói trên đã có hành động "che mắt thiên hạ". Theo đó chủ quán này trương băngron trước quán với nội dung lên án hành vi sử dụng ma túy, chung tay phòng, chống ma túy vì cuộc sống tươi đẹp của toàn dân nhưng bên trong quán lại chứa chấp thành phần sử dụng trái phép chất ma túy.

