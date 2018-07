Bí thư TPHCM khen thưởng lực lượng phá án vụ khủng bố

khủng bố, gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình của Công an TPHCM, chiều 5/7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đến thăm, khen thưởng lực lượng Công an TP. Ban giám đốc Công a TPHCM báo cáo với bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TPHCM về quá trình phá nhanh vụ án khủng bố. Trước chiến công xuất sắc phá nhanh vụ án, gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình của Công an TPHCM, chiều 5/7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đến thăm, khen thưởng lực lượng Công an TP.

Thay mặt Đảng bộ và hơn 10 triệu người dân TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cám ơn lực lượng Công an TP HCM trong thời gian gần đây phát huy tốt năng lực, hi sinh nhiều để đảm bảo cho TP hòa bình, phát triển về kinh tế.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cám ơn lực lượng Công an TP trong thời gian gần đây phát huy tốt năng lực, hi sinh nhiều để đảm bảo cho TP hoà bình, phát triển về kinh tế. “Tôi đánh giá cao sự phối hợp của Công an tỉnh Đồng Nai đã góp phần hỗ trợ Công an TPHCM bắt giữ anh chóng các đối tượng, làm rõ vụ án”, bí thư Thành ủy bày tỏ.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM cho rằng, được lãnh đạo TP khen thưởng hôm nay, lực lượng Công an TP nhận thức rằng đó là trách nhiệm, nhiệm vụ của Công an TP trước Đảng bộ, nhân dân TP. Kết quả đạt được không chỉ bằng sự nỗ lực đơn thuần của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, mà lực lượng công an luôn được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo để đẩy nhanh quá trình khám phá, xử lý vụ án.

“Nhờ đó đối tượng thực hiện khủng bố đã bị bắt giữ rất nhanh sau khi xảy ra vụ nổ, sau đó tiếp tục lần lượt bắt giữ thành công tổ chức khủng bố này", Trung tướng Lê Đông Phong phát biểu và cảm ơn lãnh đạo Đảng ủy, UBND TP và đặc biệt là người dân TP đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ cho Công an TP.

Thành ủy, UBND TP HCM quyết định khen thưởng bốn đơn vị có nhiều đóng góp trong quá trình phá án là Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC 54), Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20) và Phòng An ninh kỹ thuật (PA71).



Các đối tượng bị khởi tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Cuối ngày 5/7, Công an TP HCM cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã khởi tố 7 bị can, trong đó bốn người bị khởi tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và ba người bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất nổ.

Các đối tượng bị khởi tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gồm: Nguyễn Khanh (54 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), được xác định cầm đầu; Nguyễn Tấn Thành (28 tuổi, con của Nguyễn Khanh), có vai trò hỗ trợ cha chế tác trái nổ; Dương Bá Giang (47 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), được xác định là người sử dụng thuốc nổ, lắp ráp thuốc nổ với hệ thống điều khiển từ xa bằng remote cửa cuốn, móc nối với nguồn điện; Vũ Hoàng Nam (22 tuổi, ngụ đường Đồng Đen, phường 14, quận Tân Bình), được xác định có tham gia biểu tình ngày 10/6 ở quận 1, TP HCM.

Các đối tượng Nguyễn Trung Trực (36 tuổi), Nguyễn Minh Nhật (27 tuổi) và Nguyễn Khắc Sinh Nhật (37 tuổi, cùng ở xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) bị khởi tố hành vi mua bán trái phép chất nổ. Trong đó, Nguyễn Minh Nhật qua Lào đào vàng, móc nối mua thuốc nổ ở Lào từ nguồn khai thác sau chiến tranh.