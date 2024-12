Chân dung kẻ phóng hỏa quán cafe khiến 11 người tử vong

Ngày 19/12, CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Cao Văn Hùng (SN 1973) trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội, về hành vi giết người, do đối tượng này đổ xăng vào dãy xe máy đang dựng trước cửa quán cafe trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, rồi châm lửa đốt.

Đối tượng Cao Văn Hùng tại cơ quan Công an.

Chỉ vài giây sau khi Hùng châm lửa , ngọn lửa đã bùng phát ôm trọn cửa ra vào của quán cà phê, lan nhanh vào tầng 1 và tiếp tục bốc cao lên các tầng 2,3,4. Sau khi ngọn lửa bùng phát, Cao Văn Hùng đã bỏ đi.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ CATP, CA quận Bắc Từ Liêm khẩn trương điều tra làm rõ và xác định đối tượng đổ xăng đốt quán cafe là Cao Văn Hùng. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên đã mua xăng và mang đến quán cafe đổ vào dãy xe máy rồi châm lửa đốt. Theo hồ sơ, Cao Văn Hùng có 2 tiền án về các tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Theo ông Nguyễn Thành - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy xảy ra tại số nhà 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), Trung tâm Cấp cứu 115 đã huy động 2/3 lực lượng hiện có, gồm 9 xe cấp cứu với 31 nhân viên y tế cùng 2 xe cấp cứu của Bệnh viện E và Bệnh viện Nam Thăng Long để kịp thời cấp cứu nạn nhân.

Tính đến sáng nay, có 4 người trong vụ cháy đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện, trong đó có 3 người bị ngạt khói điều trị tại Bệnh viện E và 1 người bị bỏng nặng điều trị tại Bệnh viện 198. Trong số 3 người bị ngạt khói có 2 người nặng hơn, tình trạng sức khỏe diễn biến xấu. Hiện, các y bác sĩ đang tập trung mọi nguồn lực cấp cứu, điều trị các nạn nhân một cách tốt nhất.