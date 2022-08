Nghiêm trang lễ tiễn đưa 3 chiến sĩ PCCC hy sinh

Theo ghi nhận của phóng viên Tri thức và Cuộc sống, an ninh được thắt chặt ở bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia, nhiều xe cứu hoả được điều động đến để đảm bảo an toàn cho buổi lễ. Chiều 5/8, phía bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, nơi diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước cho 3 liệt sĩ hy sinh. Ngoài ra, các lực lượng chức năng bao gồm công an, Cảnh sát giao thông,... cũng được cử đến để đảm bảo an ninh. Nhiều cung đường vào Nhà tang lễ cũng được lực lượng chức năng chốt chặn. Được biết, vào 13h chiều ngày hôm nay (5/8), tại Nhà tang lễ Quốc gia sẽ diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho 3 liệt sĩ. Bên trong Nhà tang lễ, gia đình của 3 chiến sĩ cảnh sát đã có mặt đông đủ. Mẹ của Thượng tá Đặng Anh Quân gần như đã kiệt sức sau bao nhiêu ngày đau đớn vì mất con. Từ 17h cùng ngày, lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đi Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội). Trước đó, vào sáng 5/8, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 198, phố Trần Bình, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức trọng thể lễ tang 3 cảnh sát hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy quán karaoke ở 231 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Rất nhiều bạn bè, người thân của 3 chiến sĩ cảnh sát đã có mặt để tiễn biệt cũng như gửi lời chia buồn đến gia đình. Trong các ngày 6/8, 7/8 và 9/8, tro cốt của 3 liệt sĩ sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội). >>>Xem thêm video: Sáng 5/8 tổ chức lễ tang theo nghi thức của Công an nhân dân với 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy (Nguồn: TV24H).

Theo ghi nhận của phóng viên Tri thức và Cuộc sống, an ninh được thắt chặt ở bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia, nhiều xe cứu hoả được điều động đến để đảm bảo an toàn cho buổi lễ. Chiều 5/8, phía bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, nơi diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước cho 3 liệt sĩ hy sinh. Ngoài ra, các lực lượng chức năng bao gồm công an, Cảnh sát giao thông,... cũng được cử đến để đảm bảo an ninh. Nhiều cung đường vào Nhà tang lễ cũng được lực lượng chức năng chốt chặn. Được biết, vào 13h chiều ngày hôm nay (5/8), tại Nhà tang lễ Quốc gia sẽ diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho 3 liệt sĩ. Bên trong Nhà tang lễ, gia đình của 3 chiến sĩ cảnh sát đã có mặt đông đủ. Mẹ của Thượng tá Đặng Anh Quân gần như đã kiệt sức sau bao nhiêu ngày đau đớn vì mất con. Từ 17h cùng ngày, lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đi Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội). Trước đó, vào sáng 5/8, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 198, phố Trần Bình, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức trọng thể lễ tang 3 cảnh sát hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy quán karaoke ở 231 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Rất nhiều bạn bè, người thân của 3 chiến sĩ cảnh sát đã có mặt để tiễn biệt cũng như gửi lời chia buồn đến gia đình. Trong các ngày 6/8, 7/8 và 9/8, tro cốt của 3 liệt sĩ sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội). >>>Xem thêm video: Sáng 5/8 tổ chức lễ tang theo nghi thức của Công an nhân dân với 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy (Nguồn: TV24H).