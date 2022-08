Cùng xem lại những hình ảnh cảm động trong tang lễ 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC

Chiều 5/8, lễ tang 3 liệt sĩ PCCC anh dũng hy sinh được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia. Tham dự lễ tang có Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an Hà Nội, các đơn vị, gia đình, người thân, đồng đội của thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. Lực lượng cảnh sát PCCC tham dự tiễn biệt 3 người đồng đội. Nghi thức phủ cờ lên áo quan các liệt sĩ được đội danh dự tiến hành trang nghiêm. Nghi thức phủ cờ lên áo quan các liệt sĩ. Không khí buổi tang lễ hết sức trang trọng và uy nghiêm. Lễ tang được tổ chức đúng theo nghi lễ của lực lượng Công an Nhân dân. Di ảnh các chiến sĩ ... ... và di hài của các chiến sĩ được đồng đội di chuyển ra xe tang. Rất đông người thân, đồng đội của 3 chiến sỹ PCCC và CHCN hy sinh đưa tiễn các anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng đội và người dân đứng hai bên đường đưa tiễn các liệt sĩ. Đoàn xe đưa thi hài ba liệt sĩ rời khỏi Nhà tang lễ về Đài hóa thân Hoàn Vũ Hà Nội. Đoàn di quan theo tuyến đường: Nhà tang lễ quốc gia - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - vào Nghĩa trang Văn Điển. Đoàn xe đưa tiễn 3 chiến sĩ PCCC hy sinh. Trong các ngày 6/8, 7/8 và 9/8, tro cốt của 3 liệt sĩ sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội). Tại các tuyến đường di quan, lực lượng Công an Thủ đô xếp hàng dài để chào tiễn biệt các liệt sỹ. Đồng đội đưa tiễn các liệt sĩ. Các chiến sĩ Công an Nhân dân đứng xếp hàng ngay ngắn. Người dân đứng dọc tuyến đường di quan tiễn biệt ba người liệt sĩ PCCC đã anh dũng hy sinh. Nhiều người không kìm nổi nước mắt trước sự anh dũng hy sinh của 3 liệt sĩ. >>> Mời quý vị độc giả xem video:

