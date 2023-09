Trưởng phòng TN&MT TP Bắc Giang vi phạm nồng độ cồn

Ngày 25/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau thời gian triển khai các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tổng kiểm tra các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông tại 5 địa phương Bắc Giang, Đắk Lắk, Trà Vinh, Nghệ An Hà Tĩnh, đã phát hiện nhiều vi phạm.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, các Tổ công tác của Cục CSGT phối hợp với công an 5 địa phương nêu trên trực tiếp kiểm tra, phát hiện 199 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó, có 54 tài xế ô tô, 144 người điều khiển mô tô và 1 người đi xe máy điện vi phạm và 1 trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.

Cũng theo Cục CSGT, trong các trường hợp vi phạm có nhiều người khai nhận là phóng viên, nhà báo (có trường hợp xuất trình thẻ nhà báo cho tổ công tác) và nhiều cán bộ công chức. Cụ thể, có 10 trường hợp là cán bộ công chức, viên chức và nhà báo, phóng viên vi phạm nồng độ cồn.

Tại tỉnh Bắc Giang, qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 100 trường hợp vi phạm, trong đó, 92 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn (25 ô tô, 66 mô tô, 1 xe máy điện). Đáng nói, trong số người vi phạm nồng độ cồn có 1 trường hợp là Phó Giám đốc Trung tâm quỹ đất TP Bắc Giang; 1 trường hợp là Trưởng phòng TN&MT TP Bắc Giang .

Tại tỉnh Đắk Lắk, phát hiện, xử lý 45 trường hợp (18 ô tô, 27 mô tô) vi phạm về nồng độ cồn, trong đó có 2 trường hợp là nhà báo, cộng tác viên của cơ quan báo chí. Ngoài ra có, còn có 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn là Giám đốc Bưu điện TP Buôn Ma Thuột, 1 trường hợp là Trưởng phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện Ea Kar; 1 trường hợp Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ea Kar và 2 công chức gồm Giám đốc Trạm đăng kiểm số 4703D và cán bộ Chi cục Thú y Đắk Lắk.

Tại Hà Tĩnh, đã phát hiện, xử lý 20 trường hợp vi phạm. Trong số những vi phạm kể trên, có 8 tài xế ô tô và 11 người điều khiển mô tô vi phạm nồng độ cồn gồm cả phóng viên, hội viên của một tạp chí. Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, các trường hợp vi phạm ngoài việc phải đóng tiền phạt thì còn bị gửi thông báo về cơ quan để có hình thức xử lý.