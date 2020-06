Khởi tố thêm tội danh đối với Bí thư xã giết người, đốt xác tạo hiện trường giả

Ngày 26/6, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bị can Đỗ Văn Minh (SN 1971, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "Xâm phạm mồ mả".

Ông Đỗ Văn Minh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Bình Phước

Trước đó, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Văn Minh để điều tra về hành vi "Giết người".

Như đã phản ánh, khoảng 5 giờ ngày 4/5, trên Quốc lộ 28 (đoạn qua huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) người dân phát hiện 1 chiếc xe bán tải bị cháy, trong xe có một tử thi bị cháy biến dạng.

Ngày 10/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ ông Minh khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước. Nghi phạm Minh khai nhận trong quá trình đầu tư sàn giao dịch cà phê đã thua lỗ và nợ số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Khoảng đầu tháng 4/2020, ông Minh nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ rồi tìm xác chết để trên xe và tạo hiện trường giả để mọi người lầm tưởng mình đã chết, nhằm mục đích xoá nợ và để vợ con được hưởng bảo hiểm (khoảng 18 tỷ đồng).

Hiện trường vụ đốt xe.

Ngày 25/4, ông Minh điều khiển ô tô vào nghĩa địa tại thôn 8 (xã Quảng Khê, huyện Đắk G'Long) dùng xẻng đào một ngôi mộ nhằm lấy xác bỏ lên xe để thực hiện ý đồ đốt xe tạo hiện trường giả nhưng không được.

Đến ngày 28/4, người thân ra mộ thắp hương thì phát hiện mộ bị đào xới, nên đã chụp ảnh lại, rồi trình báo chính quyền địa phương.

Khu mộ bị ông Minh xâm phạm

Sau khi đào mộ để lấy tử thi thế thân mình không thành, khuya 3/5, ông Minh đến nhà rẫy - nơi anh Trần Nho Vương (cháu vợ ông Minh) làm thuê ăn nhậu rồi ra tay sát hại cháu.

Sau đó, ông Minh đưa thi thể nạn nhân lên xe chạy ra quốc lộ, đốt xe và thi thể để tạo hiện trường giả vụ tai nạn, đánh lừa mình đã chết. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can Đỗ Văn Minh để điều tra về hành vi giết người.