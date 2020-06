Vụ xác người trong bê tông: Hành trình buồn từ du học sinh thành kẻ giết người

Ngày 25/6, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm 4 nữ bị cáo trong vụ " thi thể trong bêtông" với phần xét hỏi bị cáo cầm đầu vụ án là Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, hộ khẩu thường trú tại quận Tân Phú, TP HCM). Thiên Hà bình tĩnh trả lời, có lúc giọng khá gay gắt, thậm chí còn đặt câu hỏi chất vấn lại đại diện VKS và tiếp tục phản đối nhiều nội dung của cáo trạng. Theo lời khai của Thiên Hà, từ nhỏ bị cáo này sống với gia đình và từng đi du học Nhật Bản. Về nước năm 2016, Thiên Hà vừa làm phiên dịch viên tiếng Nhật, vừa buôn bán, có mở cửa hàng đồ uống cho giới trẻ tại TP HCM. Hai năm sau, Thiên Hà từ bỏ cuộc sống bình thường và bắt đầu hành trình du mục, ẩn dật. Với chiếc xe 7 chỗ do mình tự lái, Hà di chuyển nhiều nơi như Nha Trang, TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... để "tu luyện". Mẹ của Hà là bà Trịnh Thị Hồng Hoa, dù tuổi đã lớn (năm nay đã 67 tuổi) cũng chấp nhận bỏ nhà theo cuộc sống du mục của con gái. Đi tới đâu, nhóm của Thiên Hà cũng bị chính quyền các địa phương yêu cầu chấm dứt việc "tu luyện" tại các địa điểm công cộng nên Hà trả lại các căn nhà thuê rồi bỏ đi. Mặc dù có lúc phản ứng khá gay gắt trước truy vấn của đại diện VKS, nhưng Thiên Hà cũng khá thẳng thắn thừa nhận một phần hành vi phạm tội. Hà nói: "Tôi thừa nhận mình đã giết Trần Chí Thành ( PV - nạn nhân bị chích điện và siết cổ). Điều này là sai và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn đối với Trần Đức Linh (PV - nạn nhân nhảy lầu bỏ trốn) thì tôi không giết". Khi bị truy vấn về việc từng tát nạn nhân Linh hai cái khi phát hiện Linh nhảy lầu bỏ trốn, Hà nói việc tát này chỉ có mục đích làm Linh tỉnh táo lại, không phải là nguyên nhân trực tiếp của cái chết. Hà còn nhấn mạnh việc sau khi hai nạn nhân chết, nhóm của Hà có rất nhiều cơ hội để bỏ trốn ra nước ngoài nhưng đã không bỏ đi. Cả khi bị bắt, Hà cho rằng mình tôn trọng pháp luật nên đã khai rất rõ ràng, trung thực. Điều đáng chú ý là trong nhóm "tu luyện" do Hà đứng đầu đều là người có trình độ. Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TP HCM) là thạc sĩ, từng làm giảng viên đại học. Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, quê Tiền Giang) cũng có trình độ đại học. Trong quá trình "tu luyện", Hà còn đặt lại tên cho mình và mọi người. Hà được gọi là "Hoàng". Bà Trịnh Thị Hồng Hoa mẹ của Hà được gọi là "cô Hai", Lê Ngọc Phương Thảo được gọi là "Thanh", Nguyễn Ngọc Tâm Huyên được gọi là "Hiệp"... Điều này lý giải vì sao người chủ nhà nơi phát hiện hai thi thể sau đó chỉ nhớ người thuê nhà tự xưng là "Thanh" chứ không biết tên thật của những người thuê. Hà xưng hô với những người còn lại trong nhóm là "Ta" và "Ngươi", đóng vai trò thủ lĩnh, đứng đầu. Vì vậy, Hà cho rằng khi giết nạn nhân Thành, các bị cáo còn lại phải nghe theo lời của Hà chứ không có việc "bàn bạc". Hà cũng nói mẹ mình không phải là đồng phạm giết Thành. Khi được xét hỏi, Hà nói chia sẻ với mất mát của gia đình nạn nhân, nhưng từ chối trả lời có ân hận không khi đã giết nạn nhân Thành. >>> Xem thêm video: Lý do nhóm tu luyện đổ bê tông phi tang xác. Nguồn: VTC 14.

