Tin nóng ngày 25/6: “Trảm” hàng loạt cán bộ Viện KSND tỉnh vì đánh bạc

1. Đường sắt Cát Linh – Hà Đông là biểu trưng hữu nghị Việt Nam –Trung Quốc: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa chủ trì tiếp ông Hùng Ba, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Cuộc gặp gỡ nhằm gia tăng cơ hội đầu tư hợp tác của hai nước sau dịch COVID – 19. Về dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông, ông Hùng Ba cho rằng, đây không chỉ là dự án thương mại đơn thuần, mà còn là biểu trưng cho tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. 2. "Trảm" hàng loạt cán bộ Viện KSND tỉnh Lai Châu vì đánh bạc: Tại kỳ họp 41, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu thi hành kỷ luật nhiều đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân các huyện Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ. Trong đó, cách chức Bí thư Chi bộ đối với ông Đỗ Văn Hiếu Viện trưởng VKSND huyện Phong Thổ; Cách chức Chi ủy viên đối với ông Nguyễn Văn Cường, kế toán trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.... 3. Đình chỉ công tác giám đốc điện lực vì ghi nhầm số điện: Liên quan đến sai sót trong việc ghi chỉ số, phát hành hóa đơn và phúc tra liên quan đến một hộ dân trên địa bàn huyện Quế Phong bị tính nhầm tiền điện từ hơn 500.000 đồng lên đến 16 triệu đồng (gấp 32 lần). Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Trương Quang Định, Giám đốc Điện lực huyện Quỳ Châu 15 ngày để điều tra nguyên nhân. 4. Hé lộ nhiều quy tắc của nhóm giáo phái giết người đổ bê tông: Ngày 25/6, TAND tỉnh Bình Dương xét xử nhóm 4 đối tượng giết người đổ bê tông với kẻ chủ mưu là Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi). Hà khai, khi vào nhóm tu tập mọi người phải hút thuốc và uống rượu khoảng một tháng, tịnh cốc nhịn ăn 14 ngày. Quy định này đều do Hà tự nghĩ ra, tất cả mọi người đều phải làm theo lệnh Hà ban. Giết người thứ nhất, Hà rửa rượu, quấn ni lông sau đó cho vào thùng nhựa. Người thứ 2, Hà và đồng bọn giết bằng cách thắt cổ và chích điện. Sau đó cũng cho vào thùng nhựa và đổ bê tông, bỏ lại nhà thuê trước khi di chuyển đi nơi khác. 5. Phụ xe đứt lìa cánh tay vì tai nạn giao thông ở Thanh Hóa: Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 11h 50 phút, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Triệu Lộc, Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Xe ôtô tải loại nhỏ mang BKS 29C-072.43 tông vào đuôi chiếc xe đầu kéo 29R-018.15 đang đậu bên phải đường. Hậu quả, chiếc ôtô tải hư hỏng nặng phần đầu, một phụ xe bị đứt lìa cánh tay, đầu chiếc xe tải nhỏ gần như nát bét. 6. Hối lộ 20 triệu giải cứu gái bán dâm: Trong lúc Công an TP Biên Hòa lập biên bản xử lý đôi nam nữ mua bán dâm tại quán cà phê thì nam thanh niên mặc đồ xe ôm công nghệ chạy xe máy đến đưa hối lộ công an 20 triệu đồng, nhờ bỏ qua vi phạm cho hai nữ bán dâm. Công an lập tức đưa Thành cùng hai cặp đôi nam nữ mua bán dâm về cơ quan điều tra xử lý theo quy định. 7. Truy tìm nhóm đối tượng thuê người 100.000đ đập phá, chém người: Công an TP.HCM ra thông báo truy tìm một số đối tượng liên quan đến “băng nhóm áo cam” đập phá, đâm chém người tại quán ốc, trong đó có Dương Đại Trí, nghi can cầm đầu. Trí là người kết nói bạn bè thuê trên mạng các đối tượng từ 13 – 14 tuổi với giá 100.000đ – 400.000đ. Để tránh nhầm lẫn, Trí cho tất cả mặc áo cam.



