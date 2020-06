Điểm danh loạt quan chức đam mê cờ bạc và cái kết

13 cán bộ kiểm sát ở Lai Châu bị 'sờ gáy' vì đánh bạc: Ngày 25/6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lai Châu cho biết tại họp kỳ thứ 41 của mình hôm 17/6, ủy ban này đã xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân các huyện Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ. Cụ thể, cách chức bí thư Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Đỗ Văn Hiếu, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ. Cách chức chi ủy viên Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2017-2020 đối với ông Nguyễn Văn Cường, kế toán trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Cảnh cáo đối với các ông Lò Văn Vượng, huyện ủy viên, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn; Nguyễn Trọng Hùng, ủy viên UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, phó trưởng phòng 1; Nguyễn Hữu Toàn, Kiểm sát viên phòng 1; Bàn Văn Hòa, bảo vệ; Nguyễn Văn Vũ, lái xe Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Nguyễn Minh Đức, lái xe Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ.... (Ảnh minh họa) Khởi tố, bắt tạm giam phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa vì đánh bạc: Ngày 12/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can về tội đánh bạc, trong đó có ông Nguyễn Văn Long - phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc. Trước đó, khoảng 23h ngày 31/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 4 người đang đánh bạc tại trụ sở UBND huyện Hậu Lộc bằng hình thức đánh phỏm. Công an thu giữ trên chiếu bạc 92 triệu đồng, 2 bộ bài tú lơ khơ và một số tang vật khác có liên quan. (Ảnh minh họa) Ông Nguyễn Văn Long là cán bộ trưởng thành từ UBND huyện Hậu Lộc, thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh minh họa) Bắt nhiều cán bộ, giáo viên tham gia đánh bạc ở Quảng Ngãi: Ngày 23/5, Công an huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một vụ đánh bạc có nhiều cán bộ, giáo viên tham gia. Theo đó, khoảng 3h30 ngày 21/5, lực lượng trinh sát Công an huyện Sơn Tây đã bắt quả tang sới bạc tại nhà P.N.Q (SN 1998, thôn Tan Via, xã Sơn Dung). Lúc này có 10 đối tượng tham gia sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa. Lực lượng công an đã thu giữ trên chiếu bạc số tiền 3.160.000 đồng. Điều đáng nói là, trong số 10 đối tượng tham gia đánh bạc thâu đêm có 4 người là cán bộ, giáo viên. Trong đó, ông V.Đ.H hiện là Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; N.V.H là cán bộ Kho bạc huyện; L.T.H và P.T.S đều là giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Sơn Tân và xã Sơn Long. (Ảnh minh họa) Cán bộ Thanh tra tỉnh Đắk Lắk bị bắt trên chiếu bạc: Ngày 23/12/2019, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về hành vi "Đánh bạc và tổ chức đánh bạc". Trong số 9 đối tượng này có ông Trần Đình H. (42 tuổi) hiện là thanh tra viên thuộc Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, chiều 21/12/2019, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột đã đột kích vào nhà của ông Bùi Xuân Dũng (43 tuổi, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) và bắt quả tang một vụ đánh bạc dưới hình thức ăn tiền. (Ảnh minh họa) Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ được hàng chục triệu đồng tiền mặt, điện thoại, xe máy cùng nhiều tang vật có liên quan. Các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc nhanh chóng được đưa về đơn vị để làm rõ. Ông Trần Đình H. khai nhận mình là một cán bộ công tác tại Thanh tra tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh minh họa) Video: Thanh Hóa: Bắt hàng loạt quan chức vì tội đánh bạc (nguồn VTC Now)

13 cán bộ kiểm sát ở Lai Châu bị 'sờ gáy' vì đánh bạc: Ngày 25/6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lai Châu cho biết tại họp kỳ thứ 41 của mình hôm 17/6, ủy ban này đã xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân các huyện Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ. Cụ thể, cách chức bí thư Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Đỗ Văn Hiếu, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ. Cách chức chi ủy viên Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2017-2020 đối với ông Nguyễn Văn Cường, kế toán trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Cảnh cáo đối với các ông Lò Văn Vượng, huyện ủy viên, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn; Nguyễn Trọng Hùng, ủy viên UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, phó trưởng phòng 1; Nguyễn Hữu Toàn, Kiểm sát viên phòng 1; Bàn Văn Hòa, bảo vệ; Nguyễn Văn Vũ, lái xe Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Nguyễn Minh Đức, lái xe Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ.... (Ảnh minh họa) Khởi tố, bắt tạm giam phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa vì đánh bạc: Ngày 12/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can về tội đánh bạc, trong đó có ông Nguyễn Văn Long - phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc. Trước đó, khoảng 23h ngày 31/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 4 người đang đánh bạc tại trụ sở UBND huyện Hậu Lộc bằng hình thức đánh phỏm. Công an thu giữ trên chiếu bạc 92 triệu đồng, 2 bộ bài tú lơ khơ và một số tang vật khác có liên quan. (Ảnh minh họa) Ông Nguyễn Văn Long là cán bộ trưởng thành từ UBND huyện Hậu Lộc, thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh minh họa) Bắt nhiều cán bộ, giáo viên tham gia đánh bạc ở Quảng Ngãi: Ngày 23/5, Công an huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một vụ đánh bạc có nhiều cán bộ, giáo viên tham gia. Theo đó, khoảng 3h30 ngày 21/5, lực lượng trinh sát Công an huyện Sơn Tây đã bắt quả tang sới bạc tại nhà P.N.Q (SN 1998, thôn Tan Via, xã Sơn Dung). Lúc này có 10 đối tượng tham gia sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa. Lực lượng công an đã thu giữ trên chiếu bạc số tiền 3.160.000 đồng. Điều đáng nói là, trong số 10 đối tượng tham gia đánh bạc thâu đêm có 4 người là cán bộ, giáo viên. Trong đó, ông V.Đ.H hiện là Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; N.V.H là cán bộ Kho bạc huyện; L.T.H và P.T.S đều là giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Sơn Tân và xã Sơn Long. (Ảnh minh họa) Cán bộ Thanh tra tỉnh Đắk Lắk bị bắt trên chiếu bạc: Ngày 23/12/2019, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về hành vi "Đánh bạc và tổ chức đánh bạc". Trong số 9 đối tượng này có ông Trần Đình H. (42 tuổi) hiện là thanh tra viên thuộc Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, chiều 21/12/2019, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột đã đột kích vào nhà của ông Bùi Xuân Dũng (43 tuổi, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) và bắt quả tang một vụ đánh bạc dưới hình thức ăn tiền. (Ảnh minh họa) Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ được hàng chục triệu đồng tiền mặt, điện thoại, xe máy cùng nhiều tang vật có liên quan. Các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc nhanh chóng được đưa về đơn vị để làm rõ. Ông Trần Đình H. khai nhận mình là một cán bộ công tác tại Thanh tra tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh minh họa) Video: Thanh Hóa: Bắt hàng loạt quan chức vì tội đánh bạc (nguồn VTC Now)