Khởi tố thanh niên tấn công báo điện tử VOV để ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 27/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Quốc Thịnh (23 tuổi; trú tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) để điều tra về hành vi "Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử".

Báo điện tử VOV liên tục bị tấn công mạng. Vương Quốc Thịnh là một trong những đối tượng đã tham gia tấn công báo điện tử VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam) trong tháng 6/2021 khiến việc truy cập báo này bị tê liệt trong một thời gian.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sau khi xem các buổi livstream cùa bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) trên mạng xã hội, Vương Quốc Thịnh đã tham gia nhóm fan ủng hộ bà này.

Ngày 12/6, báo điện tử VOV đăng tải 2 bài viết có nội dung cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng livestream với nội dung lệch chuẩn và xúc phạm cá nhân. Nhằm phản đối những bài viết trên, nhóm fan của bà Hằng phát động phong trào tẩy chay báo điện tử VOV, đồng thời hướng dẫn các thao tác nhằm tấn công báo này.

Vương Quốc Thịnh đã thực hiện các thao tác như hướng dẫn nhằm bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Cao điểm là việc tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) nhằm vào báo điện tử VOV trong ngày 13/6, làm tràn băng thông, khiến việc truy cập báo bị tê liệt.

Ngay sau đó, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã phối hợp với công an các địa phương khẩn trương vào cuộc điều tra, truy vết, làm rõ tính chất vụ việc, xác định các đối tượng thực hiện.

Trước đó, ngày 17/11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với một thiếu niên 16 tuổi có hành vi tấn công báo điện tử VOV.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị này đã mời P.T (16 tuổi, trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) lên làm việc. P.T là một trong các đối tượng đã tấn công trang web báo điện tử VOV.VN.

Tại cơ quan chức năng, P.T khai nhận từ đầu tháng 5/2021 đã tiếp cận, đọc được nhiều thông tin và xem các video livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và nảy sinh suy nghĩ, có quan điểm ủng hộ bà này.

Ngày 14/6, sau khi đọc được thông tin báo điện tử VOV bị tấn công mạng, P.T đã lên mạng tìm hiểu, tiến hành thiết lập và sử dụng các công cụ có sẵn trên không gian mạng để thực hiện hành vi tấn công từ chối dịch vụ 2 lần đối với trang web vov.vn (mỗi lần tấn công 5 giây).

Tại cơ quan công an, P.T đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và nhận thức được hành vi tấn công mạng nêu trên là vi phạm pháp luật.

Sau khi xem xét, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, với mức phạt 7,5 triệu đồng đối với P.T.

