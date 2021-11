Hành trình phá án: Bà chủ nhà nghỉ bị khách ôm từ phía sau, ép uống thuốc ngủ

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h ngày 12/9/2013, người giúp việc tại nhà nghỉ thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên phát hiện ông Nguyễn Văn Thú, SN 1957, chủ nhà nghỉ bị chết tại phòng 201; bà Nguyễn Thị Chung, SN 1956, vợ ông Thú bị thương nằm bất tỉnh ở phòng 202. Ngay khi nhận được tin, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Văn Lâm nhanh chóng điều tra, làm rõ. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định ông Thú bị chết do nhiều vết thương, trong nhà có nhiều dấu vết máu, đặc biệt toàn bộ hành lang tầng 2 và trong 3 phòng nghỉ; phòng ngủ của vợ chồng ông Thú có dấu hiệu bị lục soát. Công tác điều tra gặp nhiều khó khăn bởi khi vụ án xảy ra không có bất kỳ nhân chứng nào, kể cả 3 người khách nghỉ ở phòng bên cũng chỉ biết có xô xát nhưng không ai dám ra. Trong sổ lưu trú của khách sạn cũng không có CMND hay bất cứ giấy tờ nào liên quan đến việc khách thuê nhà nghỉ. Hai ngày sau, bà Chung tỉnh lại khai báo, kẻ giết mình là khách quen, thường xuyên thuê nhà nghỉ ở đây nhưng không biết tên là gì, ở đâu. Phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, nhân dân cung cấp có một người lái xe ôm từng chở đối tượng đến nhà nghỉ. Xác định đây có thể là manh mối của vụ án, một tổ công tác đã xác minh tất cả những người lái xe ôm trong khu vực, qua đó xác định được 1 người từng chở đối tượng nhưng anh này cho biết, hắn quen một người ở Phú Thọ. Không ngại khó khăn, các điều tra viên lên tận Phú Thọ lần manh mối, qua đó biết là đối tượng có tên là Tiến hoặc Tuyến quê ở Hà Nội. Kết hợp với tài liệu điều tra, Công an đã xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Tuyến (SN 1990 trú ở thôn Thần, xã Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội). Tuy nhiên, Tuyến không có mặt ở địa phương. Giám định vết máu thu thập tại hiện trường, so sánh vết vân tay và phối hợp với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng gây án là Tuyến. Ngày 16/9/2013, cơ quan CSĐT Công an Hưng Yên đã đủ tài liệu, chứng cứ khởi tố bị can, ra lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Tuyến về hành vi giết người, cướp tài sản đồng thời tổ chức lực lượng truy bắt. Suốt 2 tuần kể từ khi xảy ra án mạng, các trinh sát, điều tra viên lần theo hắn từ Hà Nội, Phủ Lý - Hà Nam đến nhiều nơi ở Nam Định. Phát hiện hắn đang lẩn trốn ở thị trấn Quất Lâm, tổ công tác PC 45 Hưng Yên phối hợp với PC 45 Nam Định tổ chức bắt giữ. Chiều 4/10/2013, tại Công an tỉnh Nam Định tuyến khai nhận, do thường xuyên thuê nhà nghỉ nên quen biết với ông Thú, bà Chung. ngày 10/9/2013, Nguyễn Văn Tuyến đến nhà nghỉ Hồng Anh tại thôn Trai Túc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm để thuê phòng nghỉ của vợ chồng chủ nhà nghỉ là ông Nguyễn Văn Thú và bà Nguyễn Thị Chung. Do Tuyến còn nợ 700 nghìn đồng tiền phòng, ngày 11/9/2013, trong khi Tuyến còn đang thuê phòng nghỉ nhưng nhiều lần bị vợ chồng ông Thú đòi tiền nợ. Khoảng 1 giờ ngày 12/9/2013, Tuyến cầm con dao nhọn dạng dao gấp, một lọ thuốc ngủ và một chai nước lọc đi sang phòng 202 nơi bà Chung thường ngủ. Khi thấy bà Chung từ tầng 1 đi lên. Tuyến đứng nép người vào phía sau cánh cửa và xông đến dùng tay trái ôm vòng từ phía sau cổ bịt miệng bà Chung, tay phải cầm dao chĩa vào mặt bà Chung. Tuyến ép bà Chung uống hết số thuốc ngủ trong lọ và đâm 1 nhát mạng sườn bà Chung. Một lúc sau, bà Chung ngấm thuốc, ngủ thiếp đi. Sau đó Tuyến đi xuống tầng 1 gọi ông Thú mở cửa, do Tuyến chưa trả tiền nên ông Thú không mở. Tuyến xách ba lô quay lại phòng còn ông Thú lên gác xép ngủ tiếp. Khoảng 2 giờ cùng ngày, Tuyến lại đi xuống tầng 1 gọi ông Thú mở cửa để cho Tuyến đi, ông Thú liền lên tầng 2 để gọi vợ, Tuyến chạy theo. Khi đến cửa phòng 202 ông Thú gọi cửa và cầm vào tay nắm cửa thì Tuyến dùng tay phải cầm vào tay ông Thú giật mạnh làm ông Thú không mở được cửa phòng. Tuyến đẩy ông Thú vào phòng 201 rồi đâm vào người ông Thú. Hai người giằng co vật lộn một hồi, sau đó Tuyến cầm dao và đâm nhiều nhát vào người ông Thú. Tuyến đi ra khỏi phòng 201 đóng cửa lại rồi đi về phòng 205. Thấy ở hành lang từ phòng 205 đến phòng 201 có nhiều máu, Tuyến lấy chiếc chăn ở trên giường trong phòng 205 vứt xuống nền phòng, dùng chân kéo rê chiếc chăn lau một vệt từ cửa phòng 205 đến gần cửa phòng 202. Tuyến đi xuống gác xép ở tầng 1 lục tìm lấy một chiếc ví, bên trong có gần 9 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại di động, sau đó tìm chìa khóa mở cửa nhà nghỉ đi ra đường và bỏ trốn. Ngày 28/3/2014. tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuyến hình phạt cao nhất là tử hình, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 150 triệu đồng. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

