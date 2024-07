Khởi tố 1 đối tượng trọng vụ tai nạn hầm lò, 2 người thương vong

Ngày 10/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bát Xát đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Độ (SN 1990) về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Kết quả điều tra cho thấy, vào ngày 15/6, tại đường lò xuyên vỉa +70TQ2.1 đến TQ1.1 và lò dọc vỉa +70 TQ1.1 thuộc Phân xưởng khai thác hầm lò 2 - Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền, 2 công nhân là anh S.A.B (SN 1995) và V.T.Q (SN 1996) đang khoan lỗ để nổ mìn thì bất ngờ bị đá rơi từ trên vách lò xuống.

Hoàng Văn Độ tại cơ quan Công an.

Hậu quả là cả 2 công nhân này bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Anh Q. không qua khỏi và tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh B. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, Hoàng Văn Độ, trưởng ca trực tại phân xưởng khai thác hầm lò 2 đã vi phạm quy định về an toàn lao động, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, Công an huyện Bát Xát đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Độ.

Công an huyện Bát Xát đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn lao động tại các mỏ khai thác trong khu vực.