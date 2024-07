Cô gái trẻ ở Hà Nội bị lừa mất hơn 300 triệu đồng

Ngày 10/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Đống Đa đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tuyển cộng tác viên online. Theo đó, vào ngày 30/6/2024, Công an phường Khương Thượng, quận Đống Đa nhận được đơn trình báo của chị L. (SN 2000; HKTT: Thanh Hoá) về việc bị lừa hơn 300 triệu đồng khi làm cộng tác viên online cho một công ty thẩm mỹ viện.

Ảnh minh họa.

Chị L. cho biết có nhận được đường link làm nhiệm vụ sẽ được hưởng hoa hồng của công ty. Với lời mời chào hấp dẫn, chị L. đã chuyển 330 triệu đồng nhưng không rút được tiền. Lúc này chị mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Đây không phải thủ đoạn mới, nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy chiêu trò này.

Khi làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.