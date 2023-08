Sập lò ở Quảng Ninh, 4 công nhân thiệt mạng và loạt thảm hoạ hầm lò

Sập lò ở Quảng Ninh, 4 công nhân tử vong: Ngày 27/8, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong quá trình làm việc, 4 công nhân bị than vùi lấp dẫn tới thiệt mạng. Cụ thể, khoảng 19h20 ngày 26/8, tại thượng vận chuyển số 3 đào từ lò thượng +50/+80 vỉa 5, khu Cánh gà, phân xưởng khai thác 3, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh (TP Uông Bí, Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động trong hầm lò khiến 4 công nhân tử vong. (Ảnh Công ty Than Vàng Danh) Lúc 20h10 cùng ngày, tất cả thi thể công nhân được đưa ra ngoài. Các nạn nhân gồm: L.H.N (SN 1993, xã Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình); T.V.Đ (SN 1990, quê phường Vàng Danh, TP Uông Bí); N.Đ.T (SN 1988, quê xã Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình); P.T.D (SN 1987, quê quán phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh). Thông tin ban đầu, nguyên nhân sơ bộ là các nạn nhân bị than vùi lấp trong quá trình làm việc tại thượng số 3. (Ảnh Công ty Than Vàng Danh) Tai nạn lao động khiến 1 thợ mỏ ở Quảng Ninh tử vong: Sáng 20/5, tại lò chợ mức -175 đến -130 của Phân xưởng Khai thác 3, Công ty Than Quang Hanh - TKV (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) công nhân Vũ Đức H (SN 1980, thợ bậc 3/5) được phân công làm việc tại khu vực đầu lò chợ. Trong quá trình làm việc, anh H không may bị đá rơi vào người dẫn đến tử vong. (Ảnh minh họa) Sập mỏ vàng khiến 2 người chết và mất tích: Ngày 13/6/2022, tại mỏ vàng Pác Lạng, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến một người chết, một người mất tích. Nạn nhân tử vong là Long Phúc L. (SN 1989, thường trú tại xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn). Người mất tích là anh Lường Minh Th. (SN 1975, thường trú tại tổ 2A, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn). Cả hai nạn nhân đều là công nhân tại mỏ vàng Pác Lạng. Sập hầm thủy điện ở Lai Châu, 2 người tử vong: Sáng 6/10/2021, tại công trường xây dựng thủy điện Nậm Củm 3, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ sập hầm. Vào thời điểm đó, các công nhân đang khoan hầm thủy điện thì bất ngờ bị sập khiến 2 công nhân bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sập hầm mỏ ở Quảng Ninh, 2 người thương vong: Tối 7/4/2018, tại phân xưởng khai thác 5, khu vực Hà Ráng, Công ty Than Hạ Long. Được biết, trong lúc đang đào lò, 2 công nhân thuộc Công ty Than Hạ Long bất ngờ bị than, đá ở khu vực gương lò trượt lở xuống, vùi lấp khiến một người tử vong, một người bị thương nặng. Sập hầm lò tại mỏ than, 2 công nhân bị vùi lấp: Khoảng 5h ngày 29/9/2017, tại lò chợ mức -35 đến +10, công trường Than 3, Công ty Than Dương Huy tại Quảng Ninh thuộc (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) do đổ giá thủy lực XDY từ giá số 35 đến giá số 40 tại lò chợ mức -35 đến +10 nên đã vùi lấp 2 công nhân là anh Nông Văn Tông, 35 tuổi, quê quán: Tiên Yên, Quảng Ninh và anh Lưu Văn Nhâm, 26 tuổi, quê quán Hữu Lũng, Lạng Sơn. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: Điều tra vụ sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng. Nguồn: VTV 1.

