Kêu gọi người dân tố giác hành vi “trùm giang hồ” Đinh Văn Anh

Ngày 5/9, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vừa ban hành thông báo tìm kiếm bị hại, phục vụ mở rộng điều tra vụ án: “Cưỡng đoạt tài sản” xảy tại khu phố Tân Trà 2 (phường Tân Bình, Đồng Xoài) do bị can Đinh Văn Anh (còn gọi là Hổ), 31 tuổi, trú ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú cùng đồng phạm thực hiện.

Đối tượng Đinh Văn Anh và nơi ở cùng chiếc xe ô tô đối tượng thường sử dụng.

Trước đó, ngày 4/7, Đinh Văn Anh cầm đầu một nhóm hơn 10 thanh niên mặc đồng phục áo thun đen có in logo “TRẦN HÙNG SECURITY”, đến đe dọa chiếm đoạt tài sản trong kho phế liệu tại khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, do anh Lâm làm chủ.

Khi bị anh Lâm ngăn lại, nhóm đối tượng trên đã dùng vũ lực đe dọa khống chế anh Lâm và tháo gỡ nhiều tài sản trong kho đưa lên 3 xe tải.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Phước, Công an thành phố Đồng Xoài và Công an phường Tân Bình đến ngay hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Đinh Văn Anh cùng nhóm đối tượng đang khống chế anh Lâm, chuẩn bị vận chuyển tài sản rời khỏi kho, nên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang cùng tang vật đưa về trụ sở cơ quan công an để làm việc. Nhóm đối tượng bị bắt độ tuổi từ 19 tuổi đến 42 tuổi, có hộ khẩu ở các tỉnh phía Bắc, miền Tây và TP. Hồ Chí Minh.

Quá trình khám xét nơi ở của bị can Đinh Văn Anh, cơ quan chức năng đã phát hiện thu giữ nhiều bộ hồ sơ đòi nợ, mua bán nợ, ủy quyền đòi nợ và nhiều hung khí nguy hiểm. Các tang vật thu được có dấu hiệu của việc Đinh Văn Anh cùng đồng bọn tổ chức hoạt động đòi nợ thuê.

Để có cơ sở điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đề nghị công an các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra các tin báo tố giác tội phạm liên quan đến bị can Đinh Văn Anh đã từng tiếp nhận từ trước ngày 4/7 nhưng chưa có kết quả thì chuyển hồ sơ đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước để tiếp tục xác minh xử lý.

Khi tiếp nhận thông tin tố giác hành vi của Đinh Văn Anh hoặc có liên quan đến Đinh Văn Anh tổ chức đòi nợ thuê, sử dụng vũ lực để đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức thu hồi nợ thì chuyển tin báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước kêu gọi người dân tố giác hành vi vi phạm của Đinh Văn Anh đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước để điều tra, xử lý. Người dân có thông tin tố giác hành vi vi phạm pháp luật của Đinh Văn Anh, hãy liên lạc cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước, gặp điều tra viên Lê Đình Dũng - SĐT: 0988.742.823.

