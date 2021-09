Cận cảnh ngày đầu Hà Nội nhận xét, duyệt giấy đi đường theo quy định mới

Sáng 5/9, một số người dân tìm đến trụ sở Công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để xin xét duyệt giấy đi đường. Mặc dù đã đọc hướng dẫn quy trình xét duyệt, xin giấy bằng hình thức online nhưng một số người dân, đại diện công ty đóng trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu vẫn phải tìm đến trụ sở để xin làm thủ tục trực tiếp vì "chưa hiểu rõ quy trình". Khi đến trụ sở Công an, người dân chỉ được hướng dẫn chụp lại website đăng ký giấy đi đường, hòm thư điện tử gửi thông tin đăng ký hoặc lấy số điện thoại của cán bộ công an khu vực để tiếp tục hoàn thiện thủ tục. Những ai đến trụ sở Công an phường Dịch Vọng Hậu sáng 5/9 đểu phải quay về. Chị Thu, đại diện công ty thực phẩm trên địa bàn cho biết: "Tôi ở nhà gọi diện cho Công an phường không được nên buộc phải tìm đến trụ sở. Lên đây thì cán bộ chỉ cho số điện thoại của cán bộ công an khu vực rồi mời về để gọi, làm theo hướng dẫn". Tìm đến trụ sở Công an phường Dịch Vọng Hậu để trực tiếp trao đổi về việc cấp giấy đi đường nhưng vị lãnh đạo công ty sản xuất thực phẩm này cũng đành phải về. Vì theo quy định, thủ trưởng các đơn vị cử 1 cán bộ đại diện làm việc trực tiếp với Công an xã/phường/thị trấn để cung cấp thông tin cần thiết theo quy định, cung cấp địa chỉ thư điện tử và thực hiện việc xác thực thư điện tử trên hệ thống với UBND xã/phường, thị trấn. Tại Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy), lác đác người dân tìm đến để xin làm thủ tục cấp giấy đi đường nhưng đều bi từ chối và chỉ đề nghị người dân lưu lại số điện thoại của cán bộ công an khu vực để được hướng dẫn làm thủ tục. Theo trực ban của Công an phường Yên Hòa, mọi thủ tục cấp giấy đi đường đều thực hiện online và thông qua đầu mối cán bộ công an khu vực. Từ sáng 5/9, rất ít người đến trụ sở để làm thủ tục giấy đi đường nên không có tình trạng chen lấn, tập trung đông người như trước kia. Ông Đinh Quang Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, hiện UBND phường đang tiến hành cập nhật phần mềm và đã lắp 2 máy tính, 2 máy in để phục vụ việc cấp giấy đi đường. Tuy nhiên, hiện vẫn còn vướng mắc ở mẫu giấy vì nội dung giấy đang thể hiện có cả Công an quận, Công an phường nhưng mặt ký lại là Chủ tịch UBND phường. Hiện vẫn đang làm việc để thống nhất mẫu nên trong sáng nay chưa cấp được giấy cho cá nhân, đơn vị nào. Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại UBND phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, sáng 5/9 chưa có người dân tìm đến để làm thủ tục xin giấy đi đường. Thời điểm này, UBND phường đang bố trí lắp 2 máy in để phục vụ công tác cấp giấy. Tại trụ sở UBND, Công an phường Mai Dịch (Cầu Giấy) cũng vắng lặng, không bóng người. UBND phường Phúc Diễn cũng không có người dân tìm đến để làm thủ tục giấy đi đường. Được biết, Công an TP. Hà Nội đã đăng tải các hệ thống biểu mẫu trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố, Cổng giao tiếp Thành phố và Cổng Thông tin điện tử Công an Thành phố. Tại Công an phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) không còn cảnh tập trung đông người vì đã giao nhiệm vụ tập hợp đề nghị cấp giấy đi đường của cá nhân, công ty trên địa bàn cho cán bộ công an từng khu vực. Video: Hà Nội xem xét điều chỉnh giấy đi đường. Nguồn: VTV

