Bắt đối tượng cưỡng đoạt tài sản các lái tàu thủy

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh (Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyên Văn Chinh (52 tuổi, trú tại khu dân cư Kiệt Đông, phường Văn An, TP Chí Linh ) về tội cưỡng đoạt tài sản.



Đại diện Công an TP Chí Linh cho biết, ngày 3/6, lực lượng Công an TP Chí Linh bắt quả tang Nguyễn Văn Chinh đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt số tiền 100.000 đồng của anh Đinh Văn Nhất (30 tuổi, thường trú tại thôn Thức Hoá, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thuỷ, Nam Định) là lái tàu tự hành số hiệu NĐ 2767.

Nguyễn Văn Chinh tại cơ quan công an.

Theo Công an TP Chí Linh, để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Chinh gặp rất nhiều khó khăn do Chinh hoạt động không cố định về thời gian, địa điểm. Ngoài ra, Chinh thường cưỡng đoạt tài sản đối với các chủ tàu neo đậu qua đêm. Đây là thời điểm vắng vẻ, không có người qua lại.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý các đối tượng hình sự, Công an TP Chí Linh thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Chinh có nhiều biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của các lái tàu thủy khi cập vào bến dừng, đỗ lấy hàng. Đội Cảnh sát hình sự báo cáo lãnh đạo Công an TP Chí Linh cho xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Chinh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Chinh.

