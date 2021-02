Kết quả xét nghiệm COVID-19 của chuyên gia Hàn Quốc đột tử Hải Dương?

Chiều 18/2, trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo Trung tâm CDC tỉnh Hải Dương cho biết, đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 của chuyên gia người Hàn Quốc đột tử tại Công ty PNG ở cụm công nghiệp phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương vào sáng cùng ngày là âm tính. Người này được xác định có tiền sử bệnh tim mạch.



Đại diện CDC Hải Dương cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin chuyên gia Hàn Quốc đột tử, lực lượng của CDC Hải Dương cùng các đơn vị chức năng của tỉnh đã tức tốc có mặt tại hiện trường tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực có liên quan, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với nạn nhân.

Chuyên gia người Hàn Quốc đột tử tại Công ty PNG ở cụm công nghiệp phường Cẩm Thượng.

Do nạn nhân đã tử vong và có yếu tố nước ngoài nên việc điều tra nguyên nhân tử vong sẽ do lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đảm nhiệm.

8h sáng 18/2, UBND phường Cẩm Thượng nhận được báo cáo của Chỉ huy Công an phường Cẩm Thượng về việc có một chuyên gia Công ty PNG đột tử trên tầng 2 nhà chuyên gia của công ty. Danh tính chuyên gia được xác định là Lee Gwang Suk, SN 1951, quốc tịch Hàn Quốc.

Đại diện Công ty PNG Việt Nam cho biết, 7h45 sáng cùng ngày, chị Quách Thị Hồng Hạnh (SN 1984, thường trú tại khu 18 phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương) - nhân viên vệ sinh của công ty đến làm việc và phát hiện ông Lee Gwang Suk nằm bất động trên tầng 2. Sau đó, chị Hạnh đã báo cáo lãnh đạo công ty và gọi điện báo trung tâm cấp cứu 115.

Trao đổi với PV sáng cùng ngày, ông Đinh Duy Động, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Thượng cho biết, hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương cùng các đơn vị chức năng đang niêm phong để khám nghiệm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hình ảnh thực tế ảo lá phổi nhiễm Covid-19