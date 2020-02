Karaoke Phương Nam cho khách, tiếp viên “chơi” ma túy...hoạt động tinh vi cỡ nào?

(Kiến Thức) - Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa ập vào quán karaoke Phương Nam tại TP Long Khánh, công an phát hiện hoạt động buôn bán và sử dụng ma túy.

Mới đây, lực lượng PC 02 phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai và lực lượng Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) kiểm tra đột xuất quán karaoke Phương Nam (tổ 8, khu phố 3, phường Xuân Thanh, TP Long Khánh) do ông Nguyễn Mạnh Dũng (44 tuổi) làm chủ.

Qua kiểm tra 2 phòng VIP của quán, lực lượng công an phát hiện nhiều khách và nhân viên của quán có biểu hiện sử dụng ma túy.