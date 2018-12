Nhiều nam nữ thanh niên sử dụng ma túy tại karaoke Luxury

Liên quan đến cuộc đột kích cơ sở dịch vụ karaoke Luxury ở phố Vân Đồn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang như CAND online đã thông tin, chiều tối ngày 5/12, Thượng tá Phan Văn Cường - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, công an đã phát hiện nhiều nam nữ thanh niên sử dụng ma túy.

Theo đó, vào tầm 2h sáng cùng ngày, một tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa với sự hỗ trợ của hơn 30 cán bộ – chiến sĩ Phòng CSCĐ Công an Khánh Hòa và Công an TP Nha Trang bất ngờ ập vào cơ sở karaoke nêu trên.

Karaoke Luxury được phong tỏa nhiều giờ để công an kiểm tra.

Tại thời điểm đó có 25 trong số 29 phòng có gần 200 người đang hát karaoke, trong số đó có nhiều nam nữ thành niên tại 22 phòng sử dụng ma túy. Sau cuộc kiểm tra kéo dài từ khi đột kích đến xế chiều ngày 5-12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã thu giữ tang vật ma túy chưa được công bố số lượng, hơn 100 nam nữ thanh niên và hàng trăm xe máy cùng một số ô tô đã được đưa về cơ quan công an.

CSGT Công an TP Nha Trang đã được huy động hướng dẫn giao thông một đoạn đường phố Vân Đồn – nơi cơ quan điều tra đang kiểm tra karaoke Luxury, trong khi đó đông đảo người dân hiếu kỳ đứng bên lề phố phía đối diện để quan sát cuộc kiểm tra.

Nhiều nam nữ thanh niên rời karaoke Luxury để lên xe ô tô về cơ quan công an.