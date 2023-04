Hình ảnh cựu GĐ BV Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn tóc bạc trắng hầu tòa

Sáng 17/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quang Tuấn (SN 1967, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cựu Chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn từng là Giám đốc hai bệnh viện lớn. Sau khi rời Bệnh viện Tim Hà Nội, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Sáng nay, khi được cảnh sát dẫn giải vào phòng xét xử, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội mang khẩu trang nhưng mái tóc đã bạc khá nhiều, ngả sang màu trắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội có nhiều thay đổi về ngoại hình, gầy hơn và tóc bạc trắng.

Cùng hầu tòa về tội danh trên là 11 bị cáo khác, trong đó có bị cáo Hoàng Thị Ngọc Hưởng (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội), Nguyễn Thị Dung Hạnh (cựu Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - kế toán, Bệnh viện Tim Hà Nội), Đoàn Trọng Bình và Nghiêm Tuấn Linh (cùng là cựu Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng vật tư, Bệnh viện Tim Hà Nội). 7 bị cáo còn lại là các cựu lãnh đạo, nhân viên của Công ty Kim Hòa Phát, Công ty cổ phần đầu tư và định giá AIC, Công ty cổ phần thiết bị y tế Hoàng Nga.

Tại phần khai mạc, chủ tọa phiên tòa thông báo, có một kiểm sát viên thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử vắng mặt do bị ốm. Tuy nhiên, việc vắng mặt của một kiểm sát viên không ảnh hưởng tới quá trình xét xử vụ án, vì các kiểm sát viên khác vẫn thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử vụ án bình thường.

Ngoài sự vắng mặt của một kiểm sát viên, còn vắng mặt một số thành phần tham gia tố tụng khác. Đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa cho biết, tại phiên tòa này, có một số người làm chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt. Nhưng trong quá trình điều tra, họ đã có lời khai tại cơ quán điều tra nên việc vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến quá trình xét xử.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2015, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, khi đó là Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội đã có chủ trương cho một số doanh nghiệp được ký gửi vật tư tại Bệnh viện Tim Hà Nội để sử dụng trước. Sau đó, bị cáo Tuấn chỉ đạo cấp dưới hợp thức, hoàn thiện các thủ tục cho các doanh nghiệp trúng thầu để thanh toán.

Do có mối quan hệ quen biết từ trước, Nguyễn Đức Đảng (Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Nga), Phan Tuấn Đạt (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Hòa Phát) đến đặt vấn đề và được Nguyễn Quang Tuấn đồng ý cho hai công ty này được bán các mặt hàng vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch vào bệnh viện với đơn giá theo thỏa thuận giữa Nguyễn Quang Tuấn với Nguyễn Đức Đảng và Phan Tuấn Đạt. Trong năm 2016 và năm 2017, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu riêng 5 gói thầu chuyên mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch, tổng trị giá hơn 595 tỷ đồng.

Trong đó, gói thầu số 5 năm 2016 tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi 223 mặt hàng, có trị giá trên 247 tỷ đồng; 4 gói thầu năm 2017 được áp dụng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn mua 538 mặt hàng, trị giá gần 348 tỷ đồng. Công ty Hoàng Nga đã tham gia và trúng 5 gói thầu. Công ty Kim Hòa Phát đã trúng 4 gói thầu. Để hợp thức hồ sơ thầu mua vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch của Công ty Hoàng Nga và Công ty Kim Hòa Phát, các bị cáo tại Bệnh viện Tim Hà Nội đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.

Những bị cáo này được cơ quan tố tụng xác định đã thông đồng với các bị cáo tại Công ty Hoàng Nga và Công ty Kim Hòa Phát để thực hiện nhiều sai phạm từ khâu lập hồ sơ thầu, đơn giá, chủng loại, số lượng stent và các vật tư khác mà Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát bán cho Bệnh viện Tim Hà Nội. Ngoài ra, các bị cáo tại Bệnh viện Tim Hà Nội còn thông đồng với các bị cáo tại Công ty định giá AIC, ban hành Chứng thư thẩm định giá số 062512/2015/CT-AIC đề ngày 25/12/2015 theo yêu cầu và giá ấn định của Bệnh viện Tim Hà Nội tại kế hoạch mua sắm năm 2016 đã được bị cáo Nguyễn Quang Tuấn phê duyệt.

Điều này đảm bảo cho Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát trúng thầu, bán vật tư y tế trái quy định Luật đấu thầu, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ bảo hiểm xã hội số tiền hơn 22,8 tỷ đồng đối với gói thầu số 5 năm 2016. Năm 2017, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn và đồng phạm tiếp tục hợp thức thủ tục chỉ định thầu đối với 4 gói chỉ định thầu rút gọn, sử dụng đơn giá vật tư của gói thầu năm 2016 để thanh toán hàng ký gửi, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 30 tỷ đồng.