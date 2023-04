Khởi tố hiệu trưởng dâm ô 2 học sinh lớp 9 ở Hòa Bình

Ngày 17/4, Công an huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) cho biết, cơ quan CSĐT công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can B.C.T - Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Bình Sơn, để điều tra tội Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của UBND xã Bình Sơn, ngày 5/4, Công an xã Bình Sơn tiếp nhận tin báo, thụ lý vụ việc cháu Tr.T.H.N (SN 2008) và cháu P.T.T (SN 2008) cùng là học sinh lớp 9 trường TH&THCS xã Bình Sơn tố bị ông B.C.T, Hiệu trưởng nhà trường có hành vi dâm ô.

Trong quá trình làm việc với cơ quan Công an, đầu tiên là cháu Tr.T.H.N tố cáo, cháu được thầy Hiệu trưởng gọi lên phòng làm việc. Lúc này, thầy T. đang nói chuyện điện thoại, nhưng vẫn vẫy tay ra hiệu cháu N. đứng cạnh thầy rồi kéo cháu lại gần, ôm eo cháu nhưng cháu thoát ra được. Chưa hết, sau khi nói chuyện điện thoại xong, thầy T. có hỏi cháu về hoạt động lao động, học tập và cả chuyện tình dục.

Trước khi cho nữ sinh này về lớp, thầy T. không quên dặn N. là bảo bạn P.T.T (một nữ sinh lớp 9 khác học trong trường) lên gặp thầy. Theo như cháu P.T.T. tố cáo thì thầy B.C.T đã có những lời nói khiếm nhã và hành vi không đúng mực; dùng tay sờ vào bộ phận nhạy cảm trên thân thể cháu ngay tại phòng làm việc.

Sau khi sự việc xảy ra, các cháu đã báo cáo với các thầy, cô giáo trong trường và báo cho gia đình biết. Hiện tại công an xã Bình Sơn và công an huyện Kim Bôi đang phối hợp điều tra xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.