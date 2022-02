10 đại án tham nhũng sẽ đưa ra xét xử năm 2022

Tại phiên họp thứ 21, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày 21/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tập trung chỉ đạo xử lý vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các vụ việc, vụ án liên quan đến lĩnh vực y tế; các vụ việc, vụ án xảy ra tại Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang…Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm trong năm 2022. Vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và một số cơ quan, địa phương. Tháng 12/2021, Bộ Công an cùng công an các địa phương đã phá chuyên án liên quan vụ án xảy ra tại công ty Việt Á do Phan Quốc Việt làm Tổng giám đốc. Đến nay đã khởi tố 19 đối tượng ở công ty Việt Á, Hải Dương, Bình Dương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học - công nghệ, với các tội danh đưa và nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Vụ án tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương. Ngày 15/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố 25 bị can (trước đó là 21) trong đó có ông Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương), Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương), Phạm Văn Cành (cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy), Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch UBND tỉnh)… Vụ án xảy ra tại Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Ngày 8/1, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị can trong vụ án trên. Trong đó, ông Cường và 2 bị can Nguyễn Việt Hùng (nguyên phó cục trưởng Cục Quản lý dược), Lê Đình Thanh (nguyên công chức Cục Hải quan TP.HCM) bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Nguyễn Minh Hùng (TGĐ Công ty VN Pharma), Võ Mạnh Cường (nguyên giám đốc TNHH thương mại Hàng hải quốc tế H&C) cùng nhiều người khác bị truy tố về tội "buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh". Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận Vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op). Vụ án “Buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả; đưa hối lộ; nhận hối lộ…” xảy ra tại Đồng Nai và một số địa phương. Đến nay, liên quan vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng giả, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 100 bị can. Trong đó có 99 bị can bị khởi tố về tội buôn lậu, làm giả hoá đơn chứng từ, 1 bị can về tội nhận hối lộ. Liên quan đến bị can Ngô Văn Thuỵ, nguyên là Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Công an Đồng Nai đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ án cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố 14 bị can về tội danh nhận hối lộ. Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; nhận hối lộ” xảy ra tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ đội biên phòng. Thông cáo chiều 1/10/2021, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Ban Bí thư kỷ luật 9 tướng lĩnh Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó, 2 Trung tướng và 7 Thiếu tướng. Hai Thiếu tướng bị khai trừ Đảng là Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Thiếu tướng Lê Văn Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Đồng thời, hai thiếu tướng Lê Xuân Thanh và Lê Văn Minh đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Vụ án xảy ra tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung tại khu vực núi Chín Khúc. Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố 7 bị can trong vụ án "vi phạm quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại 2 dự án trên gồm 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh và các đồng phạm: Đào Công Thiên (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Lê Mộng Điệp (cựu giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu giám đốc 2 sở Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường Khánh Hòa), Lê Văn Dẽ (cựu giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa), Trần Văn Hùng (cựu chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và môi trường Khánh Hòa). Vụ án xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và một số cơ quan, đơn vị. Sáng 20/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Anh, cựu giám đốc bệnh viện, và 7 đồng phạm cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai. Các bị cáo hầu tòa gồm Nguyễn Ngọc Hiền (cựu phó giám đốc bệnh viện), Trịnh Thị Thuận (cựu kế toán trưởng), Phạm Đức Tuấn (chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc Công ty BMS) và Ngô Thị Thu Huyền (phó giám đốc Công ty BMS)… Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày. Vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Ngày 10/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, nhiều thuộc cấp của ông Tuấn đã bị bắt tạm giam trước đó, gồm bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; Nguyễn Thị Dung Hạnh, nguyên kế toán trưởng; Đoàn Trọng Bình và Nghiêm Tuấn Linh, cùng là nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng vật tư thiết bị y tế. >>> Mời độc giả xem thêm video Lý do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố. Nguồn: PLO

